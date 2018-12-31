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Музика на Новий рік 2019: незвичайний плейлист

31.12.2018

Перед новорічними святами звідусіль лунають «Jingle bells», «Let it snow», «All I want for Christmas» і «Last Christmas». Ця музика на Новий рік, звичайно, чудова, але все ж хочеться чогось нового. За допомогою яких пісень ми зможемо створити новорічний настрій і здивувати друзів на вечірці? Ми підготували святковий плейлист, де зібрана музика на Новий рік 2019. А також про свої музичні уподобання у святковий вечір розповів переможець «Х-фактор»-8 Михайло Манчишин.

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Музика на Новий рік 2019

  1. Скрябін — З Новим Роком і Рождеством
  2. Glenn Miller — I Know Why (And So Do You)
  3. Katie Melua & The Gori Women’s Choir — The Little Swallow
  4. Іван Дорн — Песня про елочку
  5. Robbie Williams — Mr Bojangles
  6. Billy Mack — Christmas Is All Around
  7. Tom Waits — Christmas Card From A Hooker In Minneapolis
  8. Kurtis Blow — Christmas Rappin
  9. The Killers — A Great Big Sled ft. Toni Halliday
  10. John Lennon — Happy Xmas (War is Over)
  11. Queen — Don’t Stop Me Now
  12. Snoop Doggy Dogg — Santa Claus Goes Straight To The Ghetto
  13. RAMONES — Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight)
  14. Blink-182 — Won’t Be Home For Christmas
  15. The Boy Leat Likely To — Christmas Isn’t Christmas
  16. Marika Hackman — Driving Under Stars
  17. Mr Little Jeans — Dear Santa
  18. John Williams — Somewhere In My Memory
  19. Олег Скрипка — Щедрик
  20. Stevie Wonder, Andra Day — Someday At Christmas

Про свої музичні вподобання у святковий вечір розповів переможець «Х-фактор»-8 Михайло Манчишин: «Головною піснею цього року, яка забезпечила мені новорічний настрій, стала HYUKOH – «LOVE YA! M/V». А ще на кожен Новий рік ми з друзями слухаємо гурт The Baseballs.

І ось ще кілька треків, без яких не проходить жоден новорічний вечір: Nirvana – «Girls (Dj Dima House & Samsonoff Remix)», Kid Cudi – «Pursuit of Happiness (Steve Aoki Remix)».

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