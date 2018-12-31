Перед новорічними святами звідусіль лунають «Jingle bells», «Let it snow», «All I want for Christmas» і «Last Christmas». Ця музика на Новий рік, звичайно, чудова, але все ж хочеться чогось нового. За допомогою яких пісень ми зможемо створити новорічний настрій і здивувати друзів на вечірці? Ми підготували святковий плейлист, де зібрана музика на Новий рік 2019. А також про свої музичні уподобання у святковий вечір розповів переможець «Х-фактор»-8 Михайло Манчишин.

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Музика на Новий рік 2019

Скрябін — З Новим Роком і Рождеством Glenn Miller — I Know Why (And So Do You) Katie Melua & The Gori Women’s Choir — The Little Swallow Іван Дорн — Песня про елочку Robbie Williams — Mr Bojangles Billy Mack — Christmas Is All Around Tom Waits — Christmas Card From A Hooker In Minneapolis Kurtis Blow — Christmas Rappin The Killers — A Great Big Sled ft. Toni Halliday John Lennon — Happy Xmas (War is Over) Queen — Don’t Stop Me Now Snoop Doggy Dogg — Santa Claus Goes Straight To The Ghetto RAMONES — Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight) Blink-182 — Won’t Be Home For Christmas The Boy Leat Likely To — Christmas Isn’t Christmas Marika Hackman — Driving Under Stars Mr Little Jeans — Dear Santa John Williams — Somewhere In My Memory Олег Скрипка — Щедрик Stevie Wonder, Andra Day — Someday At Christmas

Про свої музичні вподобання у святковий вечір розповів переможець «Х-фактор»-8 Михайло Манчишин: «Головною піснею цього року, яка забезпечила мені новорічний настрій, стала HYUKOH – «LOVE YA! M/V». А ще на кожен Новий рік ми з друзями слухаємо гурт The Baseballs.

І ось ще кілька треків, без яких не проходить жоден новорічний вечір: Nirvana – «Girls (Dj Dima House & Samsonoff Remix)», Kid Cudi – «Pursuit of Happiness (Steve Aoki Remix)».

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