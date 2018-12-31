Музика на Новий рік 2019: незвичайний плейлист
Перед новорічними святами звідусіль лунають «Jingle bells», «Let it snow», «All I want for Christmas» і «Last Christmas». Ця музика на Новий рік, звичайно, чудова, але все ж хочеться чогось нового. За допомогою яких пісень ми зможемо створити новорічний настрій і здивувати друзів на вечірці? Ми підготували святковий плейлист, де зібрана музика на Новий рік 2019. А також про свої музичні уподобання у святковий вечір розповів переможець «Х-фактор»-8 Михайло Манчишин.
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Музика на Новий рік 2019
- Скрябін — З Новим Роком і Рождеством
- Glenn Miller — I Know Why (And So Do You)
- Katie Melua & The Gori Women’s Choir — The Little Swallow
- Іван Дорн — Песня про елочку
- Robbie Williams — Mr Bojangles
- Billy Mack — Christmas Is All Around
- Tom Waits — Christmas Card From A Hooker In Minneapolis
- Kurtis Blow — Christmas Rappin
- The Killers — A Great Big Sled ft. Toni Halliday
- John Lennon — Happy Xmas (War is Over)
- Queen — Don’t Stop Me Now
- Snoop Doggy Dogg — Santa Claus Goes Straight To The Ghetto
- RAMONES — Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight)
- Blink-182 — Won’t Be Home For Christmas
- The Boy Leat Likely To — Christmas Isn’t Christmas
- Marika Hackman — Driving Under Stars
- Mr Little Jeans — Dear Santa
- John Williams — Somewhere In My Memory
- Олег Скрипка — Щедрик
- Stevie Wonder, Andra Day — Someday At Christmas
Про свої музичні вподобання у святковий вечір розповів переможець «Х-фактор»-8 Михайло Манчишин: «Головною піснею цього року, яка забезпечила мені новорічний настрій, стала HYUKOH – «LOVE YA! M/V». А ще на кожен Новий рік ми з друзями слухаємо гурт The Baseballs.
І ось ще кілька треків, без яких не проходить жоден новорічний вечір: Nirvana – «Girls (Dj Dima House & Samsonoff Remix)», Kid Cudi – «Pursuit of Happiness (Steve Aoki Remix)».