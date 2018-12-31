Гороскоп на тиждень з 31 грудня по 6 січня розповість, що чекає кожен знак зодіаку найближчі сім днів. Овнам краще внести у своє життя трохи різноманітності, а Тельцям – приборкати свій запал. Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 31 грудня по 6 січня.

Овен

Внесіть у своє життя трохи різноманітності. Новий рік для того і настав, щоб його зустріти якось по-іншому. Ви вдало завершили всі справи і захочете сховатися під ковдру, але краще попрацюйте, щоб скоріше отримати заповітний сюрприз. Вже до середини тижня, до речі.

Більше на тему: Гороскоп на 2019 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Телець

Приборкайте свій запал. Ваші емоції не повинні переходити певну межу. На початку тижня вас може очікувати конфлікт із сусідами. Якщо ви будете тримати себе в руках, то все закінчиться позитивно. Крім цього, 7 днів пройдуть спокійно, головне – тримайте баланс.

Близнюки

Близнюків очікує напружений тиждень. Щоб якось його покращити, запишіться на йогу. Можливо, що так ви зможете віднайти довгоочікувану гармонію, розставивши все по поличках.

Рак

Ви настільки милі, що і світ навколо вас раптом вирішить засяяти новими барвами. На цьому тижні гарантована злагода в особистому житті та процвітання в будь-яких інших напрямах.

Лев

Ви так чекали понеділка, тому що нарешті відпочинете, що забули про інші справи. Але і вони почекають, тільки сильно не затягуйте, адже до середи потрібно закрити всі завдання, а ось в п’ятницю на вас очікують веселощі, тільки не переборщіть зі спиртними напоями.

Діва

Щоб тиждень пройшов позитивно, обмежте свої походи на далеку відстань, щоб не отримати травму. Лід зараз вам не здасться настільки нешкідливим, і це правильно.

Терези

Терези, будьте готові, що на початку тижня вам хтось подзвонить і покличе в дорогу. Це буде дуже позитивна дорога. На вас чекають нові знайомства і зустрічі зі старими друзями.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку від Яни Пасинкової

Скорпіон

Якщо хочете змінити своє особисте життя на краще, не сприймайте те, що відбувається, близько до серця і зустріньте Новий рік з новими починаннями. Вам час змінити об’єкт симпатій.

Стрілець

Якщо ви занадто хочете попрацювати на свята, то краще забороніть собі це робити. Ваш організм виснажений і потребує відновлення. Присвятіть тиждень самому собі і робіть те, що буде корисно для організму.

Козеріг

Для того, щоб зробити цей тиждень ідеальним, більше бувайте на свіжому повітрі. Не забувайте, що емоційна напруженість призведе лише до помилок. Розслабтеся і отримуйте насолоду від життя, а не створюйте собі зайві проблеми.

Водолій

На цьому тижні зробіть акцент на своє самопочутті. Особливо краще приділити час шлунку, а також підшлунковій залозі. Пам’ятайте, у здоровому тілі – здоровий дух.

Риби

Початок року порадує вас змінами в кар’єрі. Ви давно вже чекали цього, і час настав. Питання в одному: чи готові ви до цього? Пам’ятайте, що все буде добре, якщо вірити в себе і свої сили.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ