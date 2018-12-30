Нікіта Добринін: привітання з Днем народження!

Сьогодні, 30 грудня 2018 року, День народження у талановитого ведучого та героя романтичного реаліті «Холостяк»-9 Нікіти Добриніна. Редакція сайту STB.UA від щирого серця вітає артиста, бажає творчих успіхів, але головне — зустріти щире кохання!

У своєму Instagram Нікіта Добрнинін поділився одкровеннями:

«Коли мені було сім, я мріяв про нові кросівки та м’яку іграшку. У п’ятнадцять дуже хотів отримати в подарунок гітару. У 23 відправитися у кругосвітню подорож. А зараз радий, що можу дозволити собі будь-яку ідею, будь-який подарунок. Той випадок, коли можу сказати — у мене все є, просто потрібно бути веселими та здоровими. Точно знаю, найцінніші подарунки за гроші не купиш».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin) 30 Дек 2018 в 12:38 PST

Для нового Холостяка найцінніший сюрприз — друзі. Адже вони роблять чоловіка кращим та щиро радіють кожній його перемозі.

«І хоч сьогодні в свій День народження я дуже далеко від рідних, все одно відчуваю, що вони близько як ніколи», — поділився Нікіта Добринін.

Нехай наступний рік буде успішним та подарує здійснення заповітної мрії! З Днем народження, Нікіта Добринін!

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