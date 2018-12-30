У 18 випуску «Один за всіх»-12 до студії завітає жінка, яка вже 25 років не може знайти рідних дітей. Соціальні служби багато років тому викрали сина та доньку без жодних юридичних підстав. Та чи насправді все так, як говорить мати, з’ясовуватиме команда та експерти студії «Один за всіх»-12. Дізнайтеся приголомшливу історію, від якої холоне кров у жилах, вже сьогодні.

У чому студія «Один за всіх»-12 звинуватить матір? Які шокуючі подробиці стануть відомими від сусідів? Через що село боїться цю родину? Як склалася доля Каті та Олексія? Та чи захочуть діти подивитися в очі своїй рідній матері?

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Video: 18 випуск «Один за всіх»-12 з історією про пошук покинутих дітей У 18 випуску Один за всіх 12 до студії завітає жінка, яка вже 25 років не може знайти рідних дітей. Що з'ясує команда та експерти студії Один за всіх 2018

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