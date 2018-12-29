Теплі салати – це не лише неймовірно смачно, а й корисно. Як гарячі інгредієнти для них можна використовувати ароматні запечені овочі, відварені коренеплоди, соковите м’ясо і птицю, підсмажений на грилі до золотистої скоринки сир халумі або тофу. Перевірені рецепти теплих салатів на Новий рік знайдете в нашій добірці!

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Салат з ростбіфом і томатами чері

Складові:

500 г яловичої вирізки

150 г помідорів чері

50 г волоських горіхів

2 ч. л. вершкового масла

½ ч. л. цукру

1 ч. л. сушеного базиліку

Мікс салатного листя

Кунжут

Оливкова олія

Сіль, перець

Для заправки:

75 мл яблучного соку

50 мл оливкової олії

25 мл вустерського соусу

1 ч. л. меду

1 ч. л. діжонської гірчиці

Спосіб приготування:

М’ясо обсмажити на оливковій олії з усіх боків, натерти спеціями за смаком і покласти запікатися в духовку на 15 хв при 180 ° С. Приготований ростбіф тонко нарізати. У сковороді розтопити вершкове масло і викласти помідори чері. Додати базилік і цукор. Потримати на вогні близько 40 сек. Для соусу змішати всі інгредієнти і злегка збити виделкою. Листя салату порвати. Волоські горіхи порубати. У салатнику змішати ростбіф, помідори, волоські горіхи, листя салату і заправити соусом. Перед подачею посипати кунжутом.

Салат зі смаженим на грилі сиром халумі та апельсином

Складові:

225 г сиру халумі

2 апельсини

½ цибулини

1 пучок руколи

3 – 4 гілочки кропу

½ граната

12 – 14 помідорів чері

Оливкова олія

Сіль, перець

Для соусу:

1 ст. л. бальзамічного оцту

1 ст. л. соку лимона

75 мл оливкової олії

Спосіб приготування:

Сир нарізати тонкими скибочками і змастити оливковою олією. Обсмажити на сковороді-гриль по 2 – 3 хв. з кожного боку. Апельсини філірувати і нарізати невеликими шматочками. Помідори чері розрізати на половинки. Гранат почистити і відокремити зерна. Зелень порвати. Цибулю почистити і нарізати півкільцями. Для соусу з’єднати оливкову олію з бальзамічним оцтом і лимонним соком. Змішати всі інгредієнти для салату і заправити.

Картопляний салат з маринованими овочами

Складові:

300 г картоплі

По 100 г маринованих огірків і каперсів

По 3 гілочки кропу і петрушки

½ цибулини

3 ст. л. рослинної олії

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Картоплю відварити в мундирі та нарізати скибочками. Кріп, петрушку і цибулю дрібно порубати. Огірки нарізати шматочками. Змішати всі інгредієнти, посолити, поперчити і заправити олією.

Салат з цвітною капустою і сушеною журавлиною

Складові:

1 голівка цвітної капусти

½ червоної цибулини

100 г сушеної журавлини

50 г волоських горіхів

½ ч. л. подрібнених сушених трав

1 зубчик часнику

1 ст. л. гірчиці

1 ст. л. апельсинового соку

3 ст. л. оливкової олії

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Цвітну капусту розібрати на суцвіття і запекти в духовці до рум’яної скоринки. Червону цибулю дрібно нарізати. Волоські горіхи порубати. Змішати в салатнику капусту, цибулю, волоські горіхи і сушену журавлину. Посолити і поперчити, додати сушені трави. Для соусу з’єднати гірчицю, апельсиновий сік, подрібнений часник і олію. Перемішати і заправити салат.

Салат з буряком, квасолею і курячою грудкою

Складові:

1 куряча грудка

1 великий буряк

1 банка консервованої білої квасолі

1 пучок листя салату

2 гілочки петрушки

2 ст. л. яблучного оцту

2 ст. л. рослинної олії

Спосіб приготування:

Курячу грудку відварити в підсоленій воді до готовності та нарізати кубиками. Окремо зварити буряк, почистити і також нарізати кубиками. З квасолі злити зайву рідину. Листя салату порвати. Петрушку дрібно порубати. У салатнику змішати м’ясо, буряк, квасолю, листя салату і петрушку. Заправити оцтом і олією. Посолити, поперчити і перемішати.

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