Стало відомо ім’я переможця «Х-фактор»-9
29.12.2018
Гала-концерт «Х-фактор»-9 відбувся 29 грудня 2018 року і вся країна почула довгоочікуване ім’я переможця сезону. Хто переміг в «Х-фактор» 9 сезон ви дізнаєтеся просто зараз!
На гала-концерті «Х-фактор»-9 глядачі знову побачили найяскравіших і улюблених учасників сезону. У цей вечір для шанувальників відкрилися секрети закулісся проекту, а судді шоу здивували несподіваними сюрпризами.
Але головною інтригою вечора стало ім’я переможця. Упродовж тижня глядачі віддавали свої голоси за суперфіналістів — Дмитра Волканова і гурт ZBSband. І нарешті довгоочікуваний момент року настав!
За результатами голосування, переможцем «Х-фактор»-9 став гурт ZBSband.
Дивіться як оголосили переможця «Х-фактор»-9 просто зараз!