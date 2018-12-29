Гала-концерт «Х-фактор»-9 відбувся 29 грудня 2018 року і вся країна почула довгоочікуване ім’я переможця сезону. Хто переміг в «Х-фактор» 9 сезон ви дізнаєтеся просто зараз!

На гала-концерті «Х-фактор»-9 глядачі знову побачили найяскравіших і улюблених учасників сезону. У цей вечір для шанувальників відкрилися секрети закулісся проекту, а судді шоу здивували несподіваними сюрпризами.

Але головною інтригою вечора стало ім’я переможця. Упродовж тижня глядачі віддавали свої голоси за суперфіналістів — Дмитра Волканова і гурт ZBSband. І нарешті довгоочікуваний момент року настав!

За результатами голосування, переможцем «Х-фактор»-9 став гурт ZBSband.

Дивіться як оголосили переможця «Х-фактор»-9 просто зараз!

Video: Стало відомо ім’я переможця «Х-фактор»-9 Хто виграв Х-фактор 9 сезон, стало відомо 29.12.2018. Читайте, хто переміг у фіналі Х-фактор-9

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