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Міжнародний день кіно: Даша Трегубова згадує історії зі зйомок

28.12.2018

Кіно фаворит у світі серед різних видів мистецтва. Сьогодні, 28 грудня, відзначається Міжнародний день кіно. Якщо ви хочете знати, як виникло це свято та хто першим показав фільм людям  — читайте наш матеріал.

Міжнародний день кіно: історія

Міжнародний день кіно  —  це свято кінематографістів, людей, які втілюють у дійсність чудернацькі задуми сценаристів і переносять незвичні історії на екран. 122 роки тому, а саме 28 грудня 1895 року, у Парижі в «Гранд-кафе» на бульварі Капуцинок уперше пройшов сеанс сінематографа братів Люм’єр. Широкому загалові показали короткометражний фільм «Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сьота». Ця подія поклала початок святкуванню цього дня.

Люди настільки були вражені кіно, що сприймали бачене за реальність. Зокрема, вони вибігали з зали, оскільки боялися, що поїзд, який рухається на екрані, може їх розчавити.

Трохи раніше до цієї події, того ж року французи Огюст та Луї Люм’єри отримали патент на свій винахід «Сінематограф». І вже 22 березня 1895 року вони випробували свій апарат привселюдно, влаштувавши у Парижі перший в історії кіносеанс.

На перегляд короткого фільму «Вихід робочих із заводу Люм’єр» вони запросили виключно близьких друзів. Цей показ став поштовхом для демонстрації кінокартин для широкого кола людей.

Перші покази кіно в Україні відбулися того ж року братами Люм’єр. Проте є свідчення, що український інженер Йосип Тимченко ще за два роки до винаходу братів Люм’єр розробив апарат під назвою «кінескоп», який згодом використовували у знімальних процесах та кінопроекціях.

Цікаві історичні факти про кіно:

  1. Перші кінострічки були німими, голос актора замінювали субтитри.  
  2. Через півроку після фурору в Парижі перша кінострічка була показана в Москві.  
  3. 17 вересня 1922 року кінематограф стає звуковим, тоді ж була випущена перша кольорова стрічка в червоно-зеленому кольорі.  
  4. У 1939 році в Голлівуді випускали фільми, як гарячі пиріжки. В середньому виходило по два нові фільми в день.  
  5. 90% записів фільмів, знятих в Голлівуді до 1929 року, було втрачено.  
  6. На думку фахівців, «найзахопливішим фільмом у світі» залишається фільм Альфреда Хічкока «Психоз».
  7. Батько американської мультиплікації Уолт Дісней перевершив всіх і назавжди: він став володарем 26 особистих і 6 почесних «Оскарів».  
  8. Найдешевшим фільмом за всю історію кінематографа вважається «Пограбування поїзда», знятий в 1903 році. Його створення обійшлося в 100 доларів, а виручка від його показу становила 20 000 доларів.  
  9. Наймолодшою кінозіркою, яка одержала «Оскар», була Ширлі Темпл. Їй було 6 років.  Сталося це в 1934 році.

Даша Трегубова

Відома телеведуча та українська актриса Даша Трегубова може похвалитися своєю кар’єрою в кіно. Сьогодні вона одна з найбільш затребуваних артисток в Україні. Даша згадує історію зі зйомок,  яка найбільше запам’яталася:

«Нещодавно я знімалася в повнометражному фільмі відомого режисера Дмитра Томашпольського і моїм завданням було потонути в великому басейні. Пам’ятаю, як пішла глибину три метри. А на носі у мене були засувки та вантаж на грудях. І ось в один момент моє «бездиханне» тіло лежить на дні. Коли випливла — знімальна група влаштувала мені овації».

Даша Трегубова

Зараз Даша Трегубова грає головну роль у проекті «Дитина на дорозі», від якого жінка в захваті.

«Тут у нас щодня відбувається багато веселого та яскравого. Партнер по майданчику Володя Захаренков зробив страшну річ — підсадив мене на гру «Що? Де? Коли?» в телеграмі. Вона неймовірно тренує мізки. І тепер кожну перерву ми як змовники говоримо один одному «Ну що, давай?». І починаємо обговорювати абсолютно незрозумілі речі для оточуючих», — поділилась Даша.

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