Любовний гороскоп на січень 2019 року розповість вам про плани амура. Чого очікувати кожному знаку зодіаку в справах сердечних — читайте в любовному гороскопі на січень 2019 року від екстрасенсів.

Овни

Увесь місяць Овни будуть переповнені любовними творчими емоціями. Їхнє нестримне бажання робити сюрпризи для своїх коханих не зупинити, але, самі Овни, пам’ятайте: не все залежить від вас. Якщо ви не отримали належну реакцію на вашу увагу — не турбуйтеся, зважте на обставини або поганий настрій. Самотнім Овнам рекомендовано відвідувати різні курси або семінари, саме там доля приготувала для вас цікаве знайомство.

Тельці

Усі представники цього знака, які в парі та які до сьогоднішнього дня не відчули щастя і взаємність, знайте: в майбутньому його теж не передбачається. Сміливо залишайте стосунки, які не приносять радості, та спалюйте всі мости. У січні вас чекає перехід від старих стосунків до нових, яскравих, пристрасних і наповнених.

Близнюки

Вічний конфлікт роботи і особистого життя застане вас перед вибором: або ви цілодобовий трудоголік, або щасливий сім’янин. Зірки пропонують не провокувати свою другу половину до оголошення вам ультиматуму, а навчитися правильно розподіляти свій робочий час і обов’язково щодня приділяти час родині. Самотнім Близнюкам зірки радять придивитися до колег по роботі.

Раки

Раки звикли самі керувати своєю долею — не виняток і особисте життя. Ви сповнені цілей і сил для їх реалізації. Чи то створення пари, пропозиція руки і серця, створення сімейного гнізда — знайте: всі ваші цілі будуть реалізовані, але також пам’ятайте, що не все залежить тільки від вас. Наберіться терпіння, нехай реалізація плану буде з невеликими затримками або корективами, ви, головне, не здавайтеся. Самотні Раки, шукайте свою долю у книжкових магазинах або на творчих зустрічах.

Леви

До недавнього часу доля не балувала вас у сфері почуттів і кохання. Ви достатньо страждали і заслужено в січні отримаєте подарунки від Всесвіту у вигляді любові до себе і підвищеної уваги з боку протилежної статі. Сімейним Левам карти пророкують нове життя, друге дихання вашого шлюбу.

Діви

Прийшла пора узаконити ваші стосунки. Усі, хто вже в законному шлюбі, приведіть до ладу всі сімейні документи, пов’язані з вами, вашими дітьми або вашим майном. Самотні Діви можуть зв’язати свою долю з представником держструктури.

Терези

Чималі сили будуть потрібні від вас для поліпшення якості ваших стосунків. Ви зовсім забули приділити увагу коханій людині. Самотні Терези можуть зустріти свою пасію в фінансових установах або під час шопінгу.

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Скорпіони

Самотнім Скорпіонам ідеально підійде партнер або партнерка під знаком Стрільця. Дві недовірливі людини, які звикли розраховувати тільки на свої сили, виявляться дзеркальним відображенням один одного. Створення такого союзу гарантує його довговічність і надійність. Сімейні Скорпіони, не забувайте щодня працювати над своїми стосунками, цікавитися життям один одного і підтримувати у важкі хвилини.

Стрільці

Дуже активно будуть проявляти себе другі половинки Стрільців. Самі Стрільці будуть ставитися до цих проявів із часткою сарказму і недовіри. Але знайте: ваші сумніви марні. Навчіться довіряти світові і приймати подарунки долі у вигляді освідчень у коханні або прагнень бути поруч із вами. Самотні Стрільці, шукайте свою долю у поїздках, подорожах, відрядженнях.

Козероги

З одного боку приземлені, але, незважаючи на це, мрійливі Козероги вже давно намалювали портрет свого ідеального сімейного щастя. Реальність трошки змусить спуститися з небес і знизити вимоги. У парі ви чи ні, ставтеся поблажливо до партнерів, які не ідеальні, але докладають усіх зусиль для вашого щастя. Самотні Козероги зможуть знайти собі пару в подорожах просторами інтернету або користуючись послугами авіакомпаній.

Водолії

Ви настільки зациклені на вашому розчарування в людях і у ваших любовних стосунках, що самі себе віддаляєте від прояву уваги і турботи з боку вашого нинішнього або майбутнього партнера. Ви можете сумувати і не довіряти людям, але звертайте увагу на зроблене заради вас і не відмовляйтеся від допомоги небайдужих до вас людей. Сімейним Водоліям доведеться переключитися з матеріальної на емоційну сторону сімейного життя. Почніть із міцних обіймів і поцілунків.

Риби

Рибки, які шукають свою долю або вже у парі, останнім часом відчувають внутрішню порожнечу і самотність. Це всього лише ваші внутрішні поштовхи для самопізнання і саморозвитку. Вас ніхто не кидав, від вас ніхто не відмовлявся — ви самі так вирішили. Саме час зазирнути всередину себе, знайти цілісність і далі будувати щасливі стосунки.

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