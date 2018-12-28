Фінальний шостий прямий ефір «Х-фактор» 2018 вирішить долю народних обранців проекту ZBS-band`a і Діми Волканова. Які сюрпризи приготував фінал проекту? Хто стане переможцем «Х-фактор» в 9 сезоні? Дивитися онлайн-трансляцію заключного прямого ефіру можна прямо на цій сторінці. А подробиці про ефір читайте нижче!

Онлайн-трансляція «Х-фактор» 9 сезон – шостий прямий ефір (YouTube):

Що нас чекає у фіналі «Х-фактор» 2018?

Минулий ефір «Х-фактор» 2018 по-справжньому порадував глядачів і телеглядачів. Кожен номер все складніше було оцінювати, тому що конкурсанти досягли найвищого рівня на проекті, і настільки самовідданими були на сцені, що складно було зрозуміти – хто ж пройде в суперфінал «Х-фактор»-9. Але все вирішилося в кінці вечора, і тепер у нас є два суперфіналіста: ZBS-band та Діма Волканов. Хто виграє проект «Х-фактор» 2018 ви дізнаєтеся в суботу, 29 грудня, прямо перед самим Новим роком, в нашій онлайн-трансляції шостого прямого ефіру, або по телевізору на телеканалі СТБ.

Нагадуємо, голосувати за улюбленого учасника можна вже зараз за допомогою смс або додатка Теплепортал. А також ви можете взяти участь в опитуванні про те, хто переможе на «Х-фактор» 2018!

У шостому прямому ефірі «Х-фактор» крім фіналістів ви побачите всіх учасників 9 сезону «Х-фактор», які пройшли в прямі ефіри шоу. Вони виконають найкращі свої номери, що обов’язково зробить вечір незабутнім. Сюрпризи підготували і судді проекту, але інтригу розкривати ми не будемо. Наші зіркові журі постараються зробити вечір ще прекраснішим і святковішим, а також підтримати фіналістів!

Хочеш дізнатися хто виграв? Онлайн-трансляція «Х-фактор» 9 сезон від 29.12.2018 допоможе тобі бути в курсі подій прямо тут і зараз. А також ти можеш дивитися «Х-фактор» на офіційних сторінках в YouTube и Facebook.

З наступаючим Новим роком!