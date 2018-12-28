Євробачення-2019: Албанія вибрала пісню і представника на конкурс
Албанія долучилася до Вірменії і теж вибрала представника для участі в Євробаченні-2019. На міжнародному конкурсі ми побачимо чарівну албанську співачку і телеведучу Джоніду Малікі з композицією «Ktheju tokes». Докладніше про конкурсантку Євробачення-2019 від Албанії – в матеріалі.
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Нарешті можна привітати ще одну країну з вибором представника на міжнародний конкурс. Від Албанії виступатиме талановита співачка – Джоніда Малікі. Відомо, що дівчина відвоювала своє місце на конкурсі, здобувши перемогу в «Festivali i Këngës». Пісня, з якою артистка представить країну, має назву «Ktheju tokes».
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Nata e Pare ne @festivali57 Emocion i rralle pas 11 vjetesh🙈 “KTHEJU TOKES” @eriona_rushiti @enis.mullaj @enadaatnikolla @makeupbysuela @emmastyling
Крім Джоніди, за перемогу в конкурсі боролося ще 14 учасників. Її пісня набрала 228 балів, випередивши всього на 9 балів Лідію Луфі, яка впритул стояла, до останнього тримаючи інтригу, хто ж представить Албанію на Євробаченні-2019. Джоніда Малікі повідомила, що хоче виконати свою композицію албанською мовою.
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Кілька фактів про Джоніду Малікі
- Дуже символічно, що зірка почала свою кар’єру на «Festivali i Këngës», тільки тоді їй було всього 13.
- У 1999 році Джоніда зайняла на «Festivali i Këngës» друге місце.
- Співачка була суддею в конкурсі «Голос Албанії».
- Джоніда брала участь у мюзиклах і навіть в проекті «Танці з зірками».
Що ж, розкішна пісня і представниця Албанії готові. Тепер головне – старанна підготовка, чим Джоніда Малікі буде зайнята найближчі 5 місяців.