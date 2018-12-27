Melanie C: Хотіла би стати наставником «Х-фактор»

Британська співачка Mel C виступила в фіналі шоу «Х-фактор»-9. Поп-зірка розповіла сайту STB.UA про виступ на проекті, можливості стати наставником шоу і возз’єднання легендарних Spice Girls. Читайте докладніше.

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Мелані, ласкаво просимо до України. Ви вперше в Києві. Які у вас враження від міста?

Я повинна була прилетіти ще вчора, але, на жаль, мій рейс перенесли на сьогодні. Тому все, що я побачила, – сніжний і дуже гарний Київ. Але я у великому захваті! В Україну я мала приїхати близько 10 років тому. Планувала масштабне шоу, але так склалися обставини, що все було скасовано. Коли мене запросили виступити на «Х-фактор»-9, то подумала: «У мене є тепле пальто і взуття, в Києві безліч гарних соборів. Я б хотіла оглянути основні визначні пам’ятки перед від’їздом».

Сьогодні ви заспівали в дуеті з Ольгою Жмуріною. Як вам спільний виступ?

Це було захоплююче! Раніше я вже виступала на сцені «Х-фактор». Тому хотілося зробити все якнайкраще для Ольги. Вона така чудова! Перед нашим дуетом переглянула безліч її виступів. Хотілося знати, з ким мені доведеться виступати. Я дуже нервувала, оскільки не хотіла все зіпсувати. Пісня «Viva Forefer» — дуже складна для виконання. Більшість композицій Spice Girls набагато простіші. Але у нас все вийшло, ми отримали велике задоволення від виступу – це було чарівно!

Ви були суддею «Asia’s Got Talent». Чи не хотіли б спробувати себе в ролі судді «Х-фактора»?

Ви знаєте, «Asia’s Got Talent» – дуже цікавий проект. Побачила те, що раніше ніколи не бачила. Думаючи про шоу «Х-фактор» як співачка, то хотіла б бути наставником. Адже я займаюся музикою понад 20 років і багато чому навчилася. Мені б дуже хотілося поділиться з людьми порадами, передати свій досвід, бути корисною для них. Я б отримала задоволення від цього.

Ви могли б стати суддею українського «Х-фактора»…

Ну, для цього потрібно вивчити українську мову, а це займе багато часу (сміється. – Прим. ред.).

Поділіться подробицями майбутнього туру зі Spice Girls в 2019 році.

Звичайно, я не можу вам розкрити секрети, інакше у мене будуть неприємності. Але можу сказати, що ми дуже схвильовані. У нас буде 13 виступів і шоу на території Великобританії. Сподіваємося в майбутньому виступити і в інших країнах. Ми знаємо, що у нас безліч шанувальників по всьому світу, і це неймовірно. Плануємо влаштувати надзвичайні шоу з хітами 90-х. Ми заявляємо про girl power, гендерну рівність і відчуваємо, що це дуже важливо. Хочемо подарувати свято веселощів і музики!

Яку пораду ви можете дати майбутньому переможцеві «Х-фактор-9» на початку сольної кар’єри?

Музична індустрія дуже специфічна. Будуть часи, коли буде важко, але завжди йдіть за своєю мрією! Це дійсно складна робота, але, якщо хочете домогтися успіху, ви повинні важко працювати. І, головне, пам’ятайте, що завжди треба бути добрим до людей, незалежно від того, починаєте ви свою кар’єру чи ви вже найпопулярніший на планеті – це не робить вас кращим за інших.

Які у вас плани на 2019 рік?

Першу половину року я буду зайнята туром зі Spice Girls. Після туру знову займуся сольною творчістю. Буду працювати над новою музикою. Також буду продовжувати розвиток у діджеїнгу.

Чи можемо ми вас чекати з концертами соло або зі Spice Girls в Україні?

Я сподіваюся на це. Зі Spice Girls ми будемо виступати тільки у Великій Британії, але хотіли б виступати по всьому світу. Будемо обговорювати це в наступному році. Щодо мене, безумовно, я б хотіла повернутися сюди зі своїм гуртом.

Що ви можете побажати нашим глядачам в 2019 році?

Хочу всім побажати щасливого Різдва. Я рада, що проведу це свято зі своєю сім’єю. У Великій Британії у нас є традиції: ми їмо, п’ємо, сміємося, граємо в ігри. І це прекрасний час, тому що протягом року всі дуже зайняті, а це свято – це можливість провести час із сім’єю і людьми, яких ми любимо.

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