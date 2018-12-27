Цієї суботи на шостому прямому ефірі «Х-фактор» ви дізнаєтеся ім’я переможця 9 сезону! Також в цей вечір для глядачів відкриються секрети закулісся проекту, а судді шоу здивують несподіваними сюрпризами. Подробиці читайте далі.

Більше на тему: Alex Clare: Я знаходжу натхнення в усьому

Сезон вокального шоу «Х-фактор», який порушував правила, смішив і чіпав до сліз, дарував казку і запалював, дійшов до свого логічного завершення. Уже в суботу, 29 грудня, відбудеться запаморочливий гала-концерт! Всі учасники сезону знову зберуться разом, вони вже скучили по сцені-Х і з нетерпінням чекають повернення зі своїми найкращими номерами.

У цей вечір для глядачів відкриються секрети закулісся проекту, а судді шоу здивують несподіваними сюрпризами.

І, звичайно, момент, якого глядачі, учасники, а також їх наставники чекають із завмиранням сердець — ми дізнаємося ім’я переможця 9 сезону шоу. Буде це наймолодший учасник Діма Волканов, який втер носа досвідченим суперникам? Або ZBSband, які несподівано для себе стали улюбленцями публіки, і вперше за історію «Х-фактора» може перемогти група? Результати глядацького голосування дізнаємося вже в суботу в ефірі вокального шоу «Х-фактор» на СТБ.

Нагадаємо, голосування за переможця триває весь тиждень. З одного телефонного номера проголосувати можна тільки 1 раз. А також можна віддати голос за свого фаворита безкоштовно в додатку «Телепортал».

Ведучий шоу – Андрій Бєдняков.

Ведуча онлайн-трансляції с бекстейджа – Юлія Карпова.

Ексклюзив з-за лаштунків шоу дивіться на офіційній сторінці каналу у Facebook під час рекламних блоків.

Дивіться відеоанонс «Х-фактор»-2018 випуск 18 просто зараз!

Video: «Х-фактор»: хто переможе в 9 сезоні? Цієї суботи на шостому прямому ефірі Х-фактор ви дізнаєтеся ім'я переможця 9 сезону! Також в цей вечір для глядачів відкриються секрети закулісся проекту, а судді шоу здивують несподіваними сюрпризами. Подробиці читайте далі

Більше на тему: Melanie C: Хотіла би стати наставником «Х-фактор»

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ