Наближається фінал найвагомішого шоу країни. Дев’ять команд гідно боролися за право потрапити до лідерів. Однак це вдалося лише трьом родинам, які вже сьогодні востаннє стануть на ваги. Дізнайтеся першими, яка команда стане переможцем восьмого сезону «Зважені та щасливі»-8.

У фіналі «Зважені та щасливі»-8 ви дізнаєтеся:

Яка з двох родин потрапить до фіналу й змагатиметься з Червоними за головний приз сезону? Хто вразить всіх своєю новою вагою? Яка команда стане переможцем домашнього схуднення «Зважені та щасливі»-8? Хто привітає учасників із довгоочікуваним фіналом? Та хто стане переможцем «Зважені та щасливі»-8?

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Не пропустіть фінал «Зважені та щасливі»-8 вже сьогодні. Проект, який подарував гарні тіла та шанс на щасливе майбутнє! Дивіться «Зважені та щасливі» 8 сезон фінал від 27.12.2018 о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ, а о 21:30 онлайн на офіційному сайті.

Video: Фінал «Зважені та щасливі»-8: хто стане переможцем Яка родина стане переможцем восьмого сезону Зважені та щасливі 8? Дізнайтеся хто переможе у Зважені та щасливі 2018? Фінал Зважені та щасливі 8 - дивіться сьогодні

Video: Фінал «Зважені та щасливі»-8: хто стане переможцем Яка родина стане переможцем восьмого сезону Зважені та щасливі 8? Дізнайтеся хто переможе у Зважені та щасливі 2018? Фінал Зважені та щасливі 8 - дивіться сьогодні

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