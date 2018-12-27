Організатори Євробачення-2019 назвали ще одних ведучих конкурсу. У грін-румі працюватимуть ведуча Люсі Аюб та телеведучий Ассі Азар. Остаточного підтвердження очікує перша пара – Бар Рафаелі та Ерез Таль. Детальніше про ведучих Євробачення – в матеріалі.

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Наймасштабніший пісенний конкурс впевнено наближається! Нещодавно ми дізнались про першу пару «основних» ведучих – Бар Рафаелі та Ерез Таль, які в січні повинні отримати офіційне підтвердження цього. Разом з тим світ дізнався і про другу пару ведучих, які працюватимуть у грін-румі. Це Люсі Аюб та Ассі Азар. Нагадуємо, що Євробачення-2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.

Люсі Аюб – ізраїльська письменниця та телеведуча

Фото взято з джерела: facebook.com/Lucy-Ayoub

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Ассі Азар – ізраїльський телеведучий

Фото взято з джерела: instagram.com/assiazar

Нагадуємо, що Сергій Притула став ведучим Національного відбору в Україні втретє.

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