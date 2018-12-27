Alex Clare: Я знаходжу натхнення в усьому

Відомий співак Alex Clare прилетів в Україну, щоб виступити в фіналі шоу «Х-фактор»-9. Артист розповів сайту STB.UA в чому запорука успіху, звідки черпає натхнення і новий альбом.

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Алексе, ласкаво просимо до України. Ви вже вдруге у Києві. Які у вас враження від міста?

Взагалі-то, вп’яте. Це другий раз, коли я виступаю на шоу в Україні. Я люблю Україну, люблю Київ! Минулого року чудово провів тут час. Фестиваль (Atlas Weekend. — Прим. ред.) був крутий, і тут надзвичані фанати!

Чи не хотіли б спробувати себе в ролі судді «Х-фактора»?

Як я можу когось судити, адже це неввічливо. Не можу комусь сказати погане, я можу говорити людям тільки хороше. Всім конкурсантам буду тільки й казати: «ти класний». Не суди і не судимим будеш. Це все не для мене.

Сьогодні ви заспівали з учасником Марком Савіним. Як вам спільний виступ?

Марк — дуже хороший. Він прекрасний хлопець, абсолютно не нервував і дуже гарно співає.

Як ви думаєте, яка запорука успіху в музичній індустрії?

Удача. Все йде від Бога. Ти повинен викладатися на повну, щоб робити хорошу музику. Взагалі, успіх приходить нізвідки.

Що б ви порадили учасникам «Х-фактор»-9?

Стати лікарем. Зможуть рятувати життя!

Можливо, ваша музика теж комусь врятувала життя?..

Музика допомагає почуватися краще. Ось я, безумовно, почуваюся добре, роблячи класну музику, коли я співаю на сцені, глядачі підспівують, насолоджуючись шоу. Твоя музика може бути найкращою у світі, але музикантові важливо, що скажуть інші, адже ми дуже чутливі.

Звідки ви черпаєте натхнення?

Світ — дивовижне місце. Іноді моя сім’я – моє натхнення. Я знаходжу натхнення у всьому.

Які у вас плани на 2019 рік?

Робити багато цікавої і хорошої музики!

Чекати вас із концертами в Україні в 2019 році?

Якщо мене запросять, я обов’язково приїду. Я зіграв би три і десять концертів, якби люди мене попросили.

Розкажіть про ваш новий альбом. Чим він особливий саме для вас?

У вересні я випустив новий альбом «Three Days at Greenmount». Це мій четвертий альбом. У нього входять акустичні версії моїх найбільш особистих пісень із трьох попередніх альбомів. В цілому реліз містить 13 треків. Купуйте мій новий альбом (сміється. — Прим. ред.).

Що ви можете побажати нашим глядачам в 2019 році?

Я бажаю всім, щоб прийдешній рік був наповнений прекрасними подіями.

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