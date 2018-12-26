Хто забрав додому кубок та звання найкращого кулінара-аматора? Відбулося останнє випробування «МастерШеф»-8, після якого ми дізналися ім’я переможця. Хто ним став, читайте в матеріалі.

Переможцем «МастерШеф»-8 став Іван Міланович.

Ваня із перших випусків виділявся серед інших учасників. Він не просто мав великі знання в кулінарії, а й був людиною, на яку всі рівнялися. Ваня завжди вмів знайти потрібні слова, щоб підтримати, порадити, і не боявся взяти провину на себе. У цього учасника було чітко сформовано особисте бачення на все. І цим принципам він ніколи не зраджував!

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У суперфіналі Ваня боровся за кубок разом з Анжелою Липською. Він знає багато технік і кухонь світу, вона жодного разу не відступила від своїх вегетаріанських принципів. Це два найсильніші кулінари і дві людини з величезними внутрішніми світами. Можливо, саме це привело їх до суперфіналу.

На балконі були родичі та учасники 8 сезону «МастерШеф». Підтримували і Ваню, і Анжелу. Було складно визначити, хто переможе, і на вердиктах, адже судді до останнього моменту нікому не віддавали перевагу. Але все одно потрібно було вибрати лише одного переможця, ким і став Іван Міланович.

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