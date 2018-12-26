Переможець «МастерШеф»-8 визначиться вже сьогодні!
26.12.2018
Сьогодні ми почуємо ім’я найкращого кулінара-аматора «МастерШеф»-8! Щасливчика, який понесе додому кубок, а також закадрове життя учасників побачимо вже зовсім скоро. Детальніше дивіться о 20:00 на телеканалі СТБ.
- Нарешті вся країна почує ім’я переможця 8 сезону «МастерШеф».
- Стане відомо, чому всі відвернулися від Сержика і зовсім не сприймали його.
- Відкриється секрет усіх секретів: що було між Іваном Мілановичем і Даринкою Цокало.
- Також почуємо історію про Влада Міцкевича і його пошуки кохання.
- Багато цікавих і несподіваних моментів залишилися за кадром. Чим жили учасники «МастерШеф»-8, коли не готували?
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Хто виграв кубок «МастерШеф»-8 стане відомо вже сьогодні!