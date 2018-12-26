Сьогодні ми почуємо ім’я найкращого кулінара-аматора «МастерШеф»-8! Щасливчика, який понесе додому кубок, а також закадрове життя учасників побачимо вже зовсім скоро. Детальніше дивіться о 20:00 на телеканалі СТБ.

Нарешті вся країна почує ім’я переможця 8 сезону «МастерШеф». Стане відомо, чому всі відвернулися від Сержика і зовсім не сприймали його. Відкриється секрет усіх секретів: що було між Іваном Мілановичем і Даринкою Цокало. Також почуємо історію про Влада Міцкевича і його пошуки кохання. Багато цікавих і несподіваних моментів залишилися за кадром. Чим жили учасники «МастерШеф»-8, коли не готували?

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Хто виграв кубок «МастерШеф»-8 стане відомо вже сьогодні!

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