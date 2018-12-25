«МастерШеф»-8 випуск 35: кулінарний дует від суперфіналістів
25.12.2018
Вже скоро ми побачимо останній конкурс «МастерШеф»-8. Але в цьому суперфіналі не буде битви, це буде красивий дует двох найкращих кулінарів-аматорів країни — Анжели Липської та Івана Мілановича! Детальніше дивіться о 20:00 на телеканалі СТБ.
- Два різні всесвіти стикнуться в останній битві 8 сезону!
- Вегетаріанський світ Анжели Липської буде відстоювати своє право на перемогу.
- Високотехнологічний і ризиковий шлях Івана Мілановича підштовхне кулінара на авантюру.
- Судді будуть максимально лояльними, адже це найвідповідальніше випробування для суперфіналістів.
- Як же пройде останній конкурс на проекті та якою буде презентація страв від двох найкращих кулінарів-аматорів?
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Дізнаємося вже сьогодні на телеканалі СТБ!