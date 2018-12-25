Вже скоро ми побачимо останній конкурс «МастерШеф»-8. Але в цьому суперфіналі не буде битви, це буде красивий дует двох найкращих кулінарів-аматорів країни — Анжели Липської та Івана Мілановича! Детальніше дивіться о 20:00 на телеканалі СТБ.

Два різні всесвіти стикнуться в останній битві 8 сезону! Вегетаріанський світ Анжели Липської буде відстоювати своє право на перемогу. Високотехнологічний і ризиковий шлях Івана Мілановича підштовхне кулінара на авантюру. Судді будуть максимально лояльними, адже це найвідповідальніше випробування для суперфіналістів. Як же пройде останній конкурс на проекті та якою буде презентація страв від двох найкращих кулінарів-аматорів?

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