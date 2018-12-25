Хочете красиво прикрасити свій будинок до Нового року? Щоб коли вся родина зібралася разом за святковим столом, то настрій піднімався не тільки від тостів, а й від обстановки навколо? Тоді читайте наш матеріал з підбіркою новорічних інтер’єрів для вашого дому.

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За кілька днів до Нового року варто подбати про те, як буде виглядати ваше житло в саму чарівну ніч. Якщо у вас є діти, їх можна долучити до прикрашання квартири, їм таке заняття точно буде до душі.

Для початку потрібно визначиться в якому стилі ви бачите своє житло: мінімалістичним або з великою кількістю деталей?

Мінімалістичний новорічний інтер’єр

Якщо ви визначилися, що хочете мінімалістичний стиль, то прикрас знадобиться небагато. Кілька лампочок, ялинка, і новорічний вінок.

Причому ялинка повинна бути не обов’язково жива чи штучна, цікаво буде виглядати ялинка з підручних матеріалів. Наприклад, викладена на стіні з новорічних листівок або виключно з гірлянд. Все, що приходить вам в голову — втілюйте, але не переборщіть!

Придивіться до цих варіантів, можливо, один з них вам сподобається і надихне зробити щось схоже:

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Новорічний інтер’єр з великою кількістю деталей

Якщо ж вам більше до дуже прикрашати будинок великою кількістю дрібниць, то тут ви вільні робити все, що уявляє ваша фантазія. До речі, саме в такому інтер’єрі красиво виглядають прикраси, зроблені своїми руками.

Дрібниці для інтер’єру, зроблені самостійно, мають ряд переваг. По-перше, немає необхідності витрачати час, сили і гроші, щоб ходити по магазинах у пошуках цікавих дрібничок.

По-друге, такі прикраси робляться легко і просто, в основному з використанням підручних матеріалів, які є в кожному будинку. Наприклад, ви можете використати пластикові або скляні пляшки. Або звичайні канцелярські товари, які вже давно валяються у вашій тумбочці.

По-третє, такі прикраси будуть ексклюзивними і незвичайними, адже точно таких само не буде більше ні в кого. Проявляйте свої дизайнерські здібності!

Дивіться підбірку новорічних інтер’єрів з великою кількістю деталей, щоб надихнутися:

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