«Х-фактор»-9 категорія «30+»: У новому році я…

Учасники «Х-фактор»-9 категорії «30+» напередодні новорічних свят розповіли про свої плани, мрії та бажання на наступний рік. Що пообіцяли конкурсанти, читайте далі.

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Марк Савін

У новому році я обіцяю радувати шанувальників новими піснями, концертами і стримати всі дані собі обіцянки. Дякую всім за підтримку, яка дає мені сили творити і рухатися далі.

Ольга Цепкало

У новому році я обіцяю частіше телефонувати мамі, кинути курити, частіше відвідувати близьких, піти до зубного і прибрати на горищі.

Олександр Рябенко

У новому році я обіцяю стати знаменитим, купити нову машину і знятися у фільмі або серіалі.

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