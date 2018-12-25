«Х-фактор»-9 категорія «30+»: У новому році я…
25.12.2018
Учасники «Х-фактор»-9 категорії «30+» напередодні новорічних свят розповіли про свої плани, мрії та бажання на наступний рік. Що пообіцяли конкурсанти, читайте далі.
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Марк Савін
У новому році я обіцяю радувати шанувальників новими піснями, концертами і стримати всі дані собі обіцянки. Дякую всім за підтримку, яка дає мені сили творити і рухатися далі.
Ольга Цепкало
У новому році я обіцяю частіше телефонувати мамі, кинути курити, частіше відвідувати близьких, піти до зубного і прибрати на горищі.
Олександр Рябенко
У новому році я обіцяю стати знаменитим, купити нову машину і знятися у фільмі або серіалі.
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