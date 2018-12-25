PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

«Х-фактор»-9 категорія «30+»: У новому році я…

25.12.2018

Учасники «Х-фактор»-9 категорії «30+» напередодні новорічних свят розповіли про свої плани, мрії та бажання на наступний рік. Що пообіцяли конкурсанти, читайте далі.

Більше на тему: «Х-фактор»-9: 5 цікавих фактів про учасників категорії «30+»

Марк Савін

Марк Савин х фактор

У новому році я обіцяю радувати шанувальників новими піснями, концертами і стримати всі дані собі обіцянки. Дякую всім за підтримку, яка дає мені сили творити і рухатися далі.

Ольга Цепкало

Ольга Цепкало х фактор 9

У новому році я обіцяю частіше телефонувати мамі, кинути курити, частіше відвідувати близьких, піти до зубного і прибрати на горищі.

Олександр Рябенко

Александр Рябенко х фактор

У новому році я обіцяю стати знаменитим, купити нову машину і знятися у фільмі або серіалі.

Більше на тему: «Х-фактор»-9: учасники команди Дмитра Шурова про перше кохання

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати