«Х-фактор»-9 категорія «Хлопці»: У новому році я…

Учасники «Х-фактор»-9 категорії «Хлопці» напередодні новорічних свят розповіли про свої плани, мрії та бажання на наступний рік. Що пообіцяли конкурсанти, читайте далі.

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Дмитро Волканов

У новому році я обіцяю серйозно зайнятися музичною кар’єрою, бути слухняним хлопчиком, робити все для розвитку у сфері музики і стати переможцем «Х-фактор»-9!

Іщенко Іван

У новому році я обіцяю подорослішати на рік, зробити тур містами України і написати багато нових пісень.

Петро Гарасимів

У новому році я обіцяю зайнятися музичною кар’єрою, не підвести людей, які вірять у мене, і радувати шанувальників своїми виступами.

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