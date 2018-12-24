«Х-фактор»-9 категорія «Хлопці»: У новому році я…
24.12.2018
Учасники «Х-фактор»-9 категорії «Хлопці» напередодні новорічних свят розповіли про свої плани, мрії та бажання на наступний рік. Що пообіцяли конкурсанти, читайте далі.
Більше на тему: «Х-фактор»-9: 5 цікавих фактів про учасників категорії «Хлопці»
Дмитро Волканов
У новому році я обіцяю серйозно зайнятися музичною кар’єрою, бути слухняним хлопчиком, робити все для розвитку у сфері музики і стати переможцем «Х-фактор»-9!
Іщенко Іван
У новому році я обіцяю подорослішати на рік, зробити тур містами України і написати багато нових пісень.
Петро Гарасимів
У новому році я обіцяю зайнятися музичною кар’єрою, не підвести людей, які вірять у мене, і радувати шанувальників своїми виступами.
Більше на тему: «Х-фактор»-9: учасники команди Андрія Данилко про перше кохання