PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

«Х-фактор»-9 категорія «Хлопці»: У новому році я…

24.12.2018

Учасники «Х-фактор»-9 категорії «Хлопці» напередодні новорічних свят розповіли про свої плани, мрії та бажання на наступний рік. Що пообіцяли конкурсанти, читайте далі.

Більше на тему: «Х-фактор»-9: 5 цікавих фактів про учасників категорії «Хлопці»

Дмитро Волканов

Дмитрий Волканов х фактор 9

У новому році я обіцяю серйозно зайнятися музичною кар’єрою, бути слухняним хлопчиком, робити все для розвитку у сфері музики і стати переможцем «Х-фактор»-9!

Іщенко Іван

Ищенко Иван

У новому році я обіцяю подорослішати на рік, зробити тур містами України і написати багато нових пісень.

Петро Гарасимів

Петр Гарасимов х фактор 9

У новому році я обіцяю зайнятися музичною кар’єрою, не підвести людей, які вірять у мене, і радувати шанувальників своїми виступами.

Більше на тему: «Х-фактор»-9: учасники команди Андрія Данилко про перше кохання

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати