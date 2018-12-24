«Х-фактор»-9 категорія «Дівчата»: У новому році я…

Учасники «Х-фактор»-9 категорії «Дівчата» напередодні новорічних свят розповіли про свої плани, мрії та бажання на наступний рік. Що пообіцяли конкурсанти, читайте далі.

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Ольга Жмуріна

У новому році я обіцяю собі бути більш сміливою, хороброю, не боятися бути собою, відкриватися світу і людям, більше стежити за своїм здоров’ям, займатися музикою, писати більше пісень, сміятися і побувати хоча б в одному новому місці!

Маргарита Двойненко

У новому році я обіцяю бути здоровою, вийти заміж, радувати новими роботами і взяти «Прорив року».

PALINA

У новому році я обіцяю назавжди пам’ятати «Х-фактор»-9, випустити новий альбом і не засмучувати маму.

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