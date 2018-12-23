Стати впевненим у собі та досягти кар’єрних висот мріє кожен. Часто людська сором’язливість перешкоджає на шляху до бажаного. Інколи ми боїмося висловити власну точку зору, тому закриваємося від навколишнього світу. Переможниця «МастерШеф»-2 Ліза Глінська точно знає, як підвищити впевненість у собі. А як перестати соромитися та досягти своїх цілей? Дізнайтеся у матеріалі.

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Як стати впевненішим у собі? Дізнайтеся топ-10 хитрощів, які допоможуть вам стати рішучішим та повірити у власні сили.

1. Припиніть вибачатися.

Неможливо подобатися усім людям на світі та при цьому зберегти адекватну самооцінку. Знайомі часто використовують невпевнених людей у своїх корисливих цілях, а ще гірше — змушують їх вибачатися ні за що. Спробуйте не піддаватися впливу таких людей та не вибачайтеся хоча б добу. Результат здивує — наприкінці дня ви відчуватимете себе набагато краще!

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2. Почніть хвалити себе.

Важко жити, залежачи тільки від думки оточення. Схвалення від інших можна і не дочекатися. Проте ви самі ж повинні повірити у власні сили. Досить думати, що ви гірші за когось, недосконалі чи неуспішні. Для підвищення самооцінки складіть список ваших найкращих рис. Щоранку перечитуйте його та повторюйте, що ви здатні на більше.

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3. Вийдіть із зони комфорту.

Старайтеся робити ті речі, які у вас не виходять з першого разу. Не бійтеся власних програшів, адже тільки методом спроб та помилок ви зможете здобути нові знання та підвищити впевненість у собі.

4. Записуйте власні успіхи.

Наприкінці тижня записуйте свої досягнення. Навіть найменший успіх повинен бути важливим для вас. Ця тактика змусить вас більше думати про власні тріумфальні моменти. Не соромтеся свого успіху, також розповідайте близьким людям, чого ви досягли у різних сферах.

5. Приймайте компліменти.

Впевнена людина — це та, яка усвідомлює свої переваги та не боїться ними хизуватися перед іншими. Якщо вам зробили комплімент щодо зовнішнього вигляду, не потрібно відразу це сприймати саркастично. Усміхніться та подякуйте співрозмовнику. Повірте у справжню щирість цього компліменту, і це полегшить ставлення до себе.

6. Змініть зовнішність.

Вже не раз було доведено, що мінімальні зміни у зовнішності позитивно впливають на досягнення успіху в житті людини. Наприклад, жінкам рекомендують змінити колір волосся або стрижку, аби стати впевненішими.

7. Розривайте зв’язки із певними людьми.

Надзвичайно важко перестати спілкуватися з людьми, яких ви давно знаєте. Проте якщо знайомий заважає вам рухатися вперед, принижує та не вірить у вас — розірвіть ці стосунки. Не потрібно терпіти зневажливого ставлення до себе. Звісно, такі зміни будуть даватися важко, але згодом ви зрозумієте, що таке рішення було правильним.

8. Проводьте час зі справжніми друзями.

Відчуваєте тривогу? Не варто замикатися у собі та не виходити з дому. У такі моменти найкращий порятунок — це підтримка близьких. Часто телефонуйте їм, організовуйте цікаві зустрічі, не забувайте вітати їх зі святами. Разом з вірними друзями вирушайте на пошуки нових вражень. Це дозволить вам вийти із зони комфорту та стати впевненішими.

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9. Дивіться в очі.

Під час розмови зі старшими або незнайомими людьми не відводьте погляд. Зоровий контакт між співрозмовниками позбавляє їх страху спілкування та робить більш переконливими.

9. Розвивайтеся.

Саморозвиток — запорука успіху! Щоб стати впевненішим у собі, читайте мотиваційну літературу, яка надихатиме вас на досягнення нових вершин. Запишіться у спортзал, якщо ви не задоволені власною фігурою. Відвідайте курси акторської майстерності, адже вони допоможуть вам побороти страх нових знайомств.

Відомий кулінар та суддя «МастерШеф. Професіонали» Ліза Глінська боролася із невпевненістю у собі. Аби самореалізуватися, жінка ніколи не боялася щось змінити та йти наперекір долі. Ліза рекомендує усім шукати себе у різних сферах, якщо ви відчуваєте дискомфорт:

«Я ніколи не гналася за матеріальним благом. Натомість завжди робила тільки те, що подобалось. У мене три зовсім різні професії, але кожна з них має свою особливість. Вони всі гармонічно поєднуються у мені!».

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