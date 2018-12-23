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17 випуск «Один за всіх»-12 з історією про пошук монахом рідної матері

23.12.2018

У 17 випуску «Один за всіх»-12 студію розчулить історія про монаха Юрія, який шукатиме рідну матір. Жінка покинула його у пологовому будинку, проте чоловік не тримає образи. Він пробачив і любить свою маму, а тому шукає зустрічі з нею. Чи вдасться команді «Один за всіх» втілити мрію монаха – дивіться вже сьогодні.

один за всіх

У 17 випуску «Один за всіх»-12 ви дізнаєтеся:

  1. Чи наважиться мати подивитися сину в очі?
  2. Що стало причиною відмови від Юрія?
  3. Чи відбудеться довгоочікувана зустріч покинутого сина з матір’ю?
  4. Та чи втілиться мрія монаха у студії «Один за всіх»?

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 Дізнайтеся вже сьогодні о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 дивіться онлайн повний 17 випуск «Один за всіх»-12 від 23.12.2018 на офіційному сайті!

Video: 17 випуск «Один за всіх»-12 з історією про пошук монахом рідної матері

У 17 випуску Один за всіх 12 студію розчулить історія про монаха Юрія, який шукатиме рідну матір. Чи вдасться команді Один за всіх 2018 втілити мрію монаха

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