17 випуск «Один за всіх»-12 з історією про пошук монахом рідної матері
23.12.2018
У 17 випуску «Один за всіх»-12 студію розчулить історія про монаха Юрія, який шукатиме рідну матір. Жінка покинула його у пологовому будинку, проте чоловік не тримає образи. Він пробачив і любить свою маму, а тому шукає зустрічі з нею. Чи вдасться команді «Один за всіх» втілити мрію монаха – дивіться вже сьогодні.
У 17 випуску «Один за всіх»-12 ви дізнаєтеся:
- Чи наважиться мати подивитися сину в очі?
- Що стало причиною відмови від Юрія?
- Чи відбудеться довгоочікувана зустріч покинутого сина з матір’ю?
- Та чи втілиться мрія монаха у студії «Один за всіх»?
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Дізнайтеся вже сьогодні о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 дивіться онлайн повний 17 випуск «Один за всіх»-12 від 23.12.2018 на офіційному сайті!