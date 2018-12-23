У 17 випуску «Один за всіх»-12 студію розчулить історія про монаха Юрія, який шукатиме рідну матір. Жінка покинула його у пологовому будинку, проте чоловік не тримає образи. Він пробачив і любить свою маму, а тому шукає зустрічі з нею. Чи вдасться команді «Один за всіх» втілити мрію монаха – дивіться вже сьогодні.

У 17 випуску «Один за всіх»-12 ви дізнаєтеся:

Чи наважиться мати подивитися сину в очі? Що стало причиною відмови від Юрія? Чи відбудеться довгоочікувана зустріч покинутого сина з матір’ю? Та чи втілиться мрія монаха у студії «Один за всіх»?

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Video: 17 випуск «Один за всіх»-12 з історією про пошук монахом рідної матері У 17 випуску Один за всіх 12 студію розчулить історія про монаха Юрія, який шукатиме рідну матір. Чи вдасться команді Один за всіх 2018 втілити мрію монаха

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