Сьогодні, 22 грудня, глядачі телеканалу СТБ побачили п’ятий прямий ефір «Х-фактор»-9! Чим запам’ятався вечір Х і хто покинув шоу – дізнайтеся в нашому матеріалі.

П’ятий прямий ефір «Х-фактор»-9 був дуже насиченим. Учасникам довелося викластися на максимум, адже в цьому ефірі їм належало виконати відразу 3 пісні: композицію з кастингу, дует зі світовою зіркою і нову пісню від наставника.

Так вечір Х відкривали пісні з кастингів, які подарували учасникам щасливий квиток в прямі ефіри шоу.

Цей момент чекали всі шанувальники проекту – дует із зіркою! В цьому році підтримати конкурсантів приїхали MONATIK, Alex Clare, Melani C, а також секретний гість – Вєрка Сердючка!

Гурту ZBSband випало співати разом з MONATIK пісню «Важно». Енергетика і харизма хлопців не залишила байдужими нікого в залі.

Марк Савін та Alex Clare виконали легендарний хіт «Too close». Марк приголомшливо впорався із завданням. Здавалося, що артисти завжди співали цю пісню разом.

Блискуче виступила Ольга Жмуріна і Melani C з легендарним хітом «Viva Forever» гурту Spice Girls.

Діма Волканов та Вєрка Сердючка виконали «Lasha Tumbai».

Вкотре гурту ZBSband вдалося здивувати глядачів своїм виступом. Конкуренцію хлопцям склав Дмитро Волканов з композицією «Голуби». Таке душевне виконання підкорило всіх слухачів в залі.

Ніжною і вразливою постала перед шанувальниками шоу Ольга Жмуріна, заспівавши «О Нем».

Після заключного виступу Марка Савіна з культовою піснею «Беги по небу», учасники приготувалися до довгоочікуваного моменту ефіру — оголошення результатів. Андрій Бєдняков отримав конверт з результатами глядацького голосування і оголосив імена тих, хто назавжди покинув проект. Ними стали Марк Савін та Оля Жмуріна.

Як пройшов п’ятий прямий ефір «Х-фактор»-9, дивіться просто зараз!

Video: Хто залишив «Х-фактор»-9 на п’ятому прямому ефірі? Читайте, хто пішов з проекту Х-фактор-9 у випуску 17 від 22.12.2018. Хто з учасників залишив проект і більше не зможе продовжувати боротьбу за перемогу? Читайте в нашому матеріалі

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