Хто залишив «Х-фактор»-9 на п’ятому прямому ефірі?
Сьогодні, 22 грудня, глядачі телеканалу СТБ побачили п’ятий прямий ефір «Х-фактор»-9! Чим запам’ятався вечір Х і хто покинув шоу – дізнайтеся в нашому матеріалі.
П’ятий прямий ефір «Х-фактор»-9 був дуже насиченим. Учасникам довелося викластися на максимум, адже в цьому ефірі їм належало виконати відразу 3 пісні: композицію з кастингу, дует зі світовою зіркою і нову пісню від наставника.
Так вечір Х відкривали пісні з кастингів, які подарували учасникам щасливий квиток в прямі ефіри шоу.
Цей момент чекали всі шанувальники проекту – дует із зіркою! В цьому році підтримати конкурсантів приїхали MONATIK, Alex Clare, Melani C, а також секретний гість – Вєрка Сердючка!
Гурту ZBSband випало співати разом з MONATIK пісню «Важно». Енергетика і харизма хлопців не залишила байдужими нікого в залі.
Марк Савін та Alex Clare виконали легендарний хіт «Too close». Марк приголомшливо впорався із завданням. Здавалося, що артисти завжди співали цю пісню разом.
Блискуче виступила Ольга Жмуріна і Melani C з легендарним хітом «Viva Forever» гурту Spice Girls.
Діма Волканов та Вєрка Сердючка виконали «Lasha Tumbai».
Вкотре гурту ZBSband вдалося здивувати глядачів своїм виступом. Конкуренцію хлопцям склав Дмитро Волканов з композицією «Голуби». Таке душевне виконання підкорило всіх слухачів в залі.
Ніжною і вразливою постала перед шанувальниками шоу Ольга Жмуріна, заспівавши «О Нем».
Після заключного виступу Марка Савіна з культовою піснею «Беги по небу», учасники приготувалися до довгоочікуваного моменту ефіру — оголошення результатів. Андрій Бєдняков отримав конверт з результатами глядацького голосування і оголосив імена тих, хто назавжди покинув проект. Ними стали Марк Савін та Оля Жмуріна.
Як пройшов п’ятий прямий ефір «Х-фактор»-9, дивіться просто зараз!