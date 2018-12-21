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Салат «Оселедець під шубою»: класичний рецепт на Новий рік

21.12.2018

Уже не перше десятиліття салат «Оселедець під шубою» залишається не просто окрасою новорічного столу, а й невід’ємним атрибутом свята. Ця страва з вареними овочами і солоною рибою заслужено може вважатися класикою святкового меню. У матеріалі знайдете рецепт салату «Оселедець під шубою» від учасника «МастерШеф»-8 Євгена Кірсанова.

Рецепт салату «Оселедець під шубою»

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Інгредієнти:

  • Солоний оселедець – 2 шт.
  • Картопля – 3 шт.
  • Яйце – 2 шт.
  • Морква – 3 шт.
  • Буряк – 2 шт.
  • Цибулина
  • Майонез – 200 мл
  • Сіль
  • Перець

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Приготування:

  1. Оселедець філірувати і нарізати невеликими шматочками.
  2. Картоплю, моркву і буряк відварити до готовності. Остудити, очистити і натерти на крупній тертці.
  3. Цибулю очистити і дрібно нарізати. Яйце зварити круто та натерти на дрібній тертці.
  4. Збираємо салат. Викласти картоплю, на неї – оселедець і цибулю. Змастити майонезом.
  5. Викласти шарами моркву, буряк і яйця, промащуючи кожен майонезом.
  6. Для прикрашання можна рядами викласти перелічені компоненти або ж використовувати тільки буряк і майонез.
  7. Перед подачею дати салату постояти в холодильнику 2–3 год.

Смачного! 

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