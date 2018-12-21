«Цієї миті рік потому»-2018 — мотиваційне шоу, в якому українці дивують неймовірними перетвореннями. І у 17 випуску герої готові здійснити все можливе заради мрії.

Дивіться цієї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ «Цієї миті рік потому»:

Маленькій Карині з народження поставили діагноз ДЦП. Чи вдасться їй побороти хворобу та увійти у студію «Цієї миті рік потому» без інвалідного візка?

Учасник «МастерШеф»-4 Женя Полівода пообіцяв навчитися професійному вокалу. Яку пісню він присвятить своєму загиблому батькові?

Велика пухлина на руці заважає нормально жити Володимиру. Чи наважиться герой на ампутацію заради власного здоров’я?

На свій ювілей Юрій хоче здійснити кругосвітню подорож на велосипеді. Чи вдасться чоловікові об’їхати весь світ у 55 років?

Мета Олега — встановити рекорд України, перелетівши через Дніпро на повітряних кулях. Чи зможе за рік герой «Цієї миті рік потому» здійснити неординарну мрію?

Холостяк Руслан захоплюється екзотичними тваринами. Чи знайде він кохану, яка полюбить його ящірок, тарганів та змій?

Чоловік покинув Юлю вагітною. Розлуку з коханим дівчина заїдала солодощами та набрала зайву вагу. Чи виконає Юлія свою обіцянку — схуднути на 60 кг?

Олександр вже 20 років таємно закоханий в одну жінку, якій мріє розповісти про власні почуття. Як відреагує кохана на таке освідчення?

Вже сьогодні, 21.12.2018, у 17 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся неймовірні історії українців!

Video: Як учасники «Цієї миті рік потому» втілюють мрії у життя у 17 випуску В Цієї миті рік потому 1 сезон 17 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 17 здійснять мрії

Video: Як учасники «Цієї миті рік потому» втілюють мрії у життя у 17 випуску В Цієї миті рік потому 1 сезон 17 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 17 здійснять мрії

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ