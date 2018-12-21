Як учасники «Цієї миті рік потому» втілюють мрії у життя у 17 випуску
21.12.2018
«Цієї миті рік потому»-2018 — мотиваційне шоу, в якому українці дивують неймовірними перетвореннями. І у 17 випуску герої готові здійснити все можливе заради мрії.
Дивіться цієї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ «Цієї миті рік потому»:
- Маленькій Карині з народження поставили діагноз ДЦП. Чи вдасться їй побороти хворобу та увійти у студію «Цієї миті рік потому» без інвалідного візка?
- Учасник «МастерШеф»-4 Женя Полівода пообіцяв навчитися професійному вокалу. Яку пісню він присвятить своєму загиблому батькові?
- Велика пухлина на руці заважає нормально жити Володимиру. Чи наважиться герой на ампутацію заради власного здоров’я?
- На свій ювілей Юрій хоче здійснити кругосвітню подорож на велосипеді. Чи вдасться чоловікові об’їхати весь світ у 55 років?
- Мета Олега — встановити рекорд України, перелетівши через Дніпро на повітряних кулях. Чи зможе за рік герой «Цієї миті рік потому» здійснити неординарну мрію?
- Холостяк Руслан захоплюється екзотичними тваринами. Чи знайде він кохану, яка полюбить його ящірок, тарганів та змій?
- Чоловік покинув Юлю вагітною. Розлуку з коханим дівчина заїдала солодощами та набрала зайву вагу. Чи виконає Юлія свою обіцянку — схуднути на 60 кг?
- Олександр вже 20 років таємно закоханий в одну жінку, якій мріє розповісти про власні почуття. Як відреагує кохана на таке освідчення?
Вже сьогодні, 21.12.2018, у 17 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся неймовірні історії українців!