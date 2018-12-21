Як схуднути до Нового року за тиждень
До Нового року вже залишаються лічені дні, а ви розумієте, що не можете влізти в улюблену сукню? Як схуднути до Нового року швидко? Не хвилюйтеся, є кілька ефективних дієт, які дозволять швидко і з найменшим стресом для організму скинути кілька зайвих кілограмів. Читайте докладніше в нашому матеріалі про те, як схуднути до Нового року за тиждень.
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Овочева дієта
Ця програма харчування підійде тим, хто легко може відмовитися від м’яса та молочних продуктів. Зате завдяки овочам нормалізується кислотно-лужний баланс в організмі, виходять токсини та поліпшується кишкова мікрофлора.
Щоб схуднути до Нового року, необхідно протягом тижня харчуватися овочами з мінімальним вмістом крохмалю:
- зелень
- листя салату
- будь-яка капуста
- кабачки
- баклажани
- болгарський перець
- огірки
- помідори
- свіжа морква
З фруктів допускаються яблука та груші, але тільки у першій половині дня.
Обсяг та частота прийомів їжі не обмежується, тому що калорійність цих продуктів дуже низька. Готуйте овочі на пару або вживайте в сирому вигляді. Вітаються також вегетаріанські супи з невеликою кількістю рослинної олії.
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Білкова дієта
Як схуднути до Нового року за тиждень? Скористайтеся білковою програмою харчування! Ця дієта легко переноситься організмом, тому що почуття насичення зберігається надовго. Головне – дотримуватися основного правила: виключити сіль і пити багато води.
Включіть в раціон близько двох літрів 1% кефіру або йогурту і пийте його по 1 склянці кожні 2 години. Чергуйте його з 2% сиром: по 200 г під час кожного прийому їжі. Також додайте 150–200 г відвареної курячої грудки або білої риби. Мало хто знає, але білок також міститься й у овочах. Про це розповів учасник 2 сезону «Зважені та щасливі» Володимир Однорог. Тут мова йде про рослинний білок, яких служить для організму протеїном:
- Шпинат — 49%
- Капуста Кале і брокколі — 45%
- Цвітна капуста — 40%
- Гриби — 38%
- Петрушка — 34%
- Огірки — 24%
- Зелений перець і червона капуста — 22%
- Томати — 18%
Завершувати дієту слід обережно: чергуйте білкову їжу з клітковиною.
Важливо знати про протипоказання: ця дієта небезпечна для людей з подагрою та сечокам’яною хворобою.
Гречана дієта
Це дуже ефективна, але досить жорстка низьковуглеводна монодієта, розрахована на один тиждень. Ми розглядаємо її виключно як експрес-метод для схуднення! Ця дієта добре працює, тому що організм змушений розщеплювати внутрішні жири.
З гречаної крупи можна приготувати різноманітні страви: молочні каші, запіканки, хлібці, котлети і навіть оладки.
Під час гречаної дієти допускаються такі продукти:
- сухофрукти
- несолодкі фрукти
- низькокалорійний йогурт
- салати зі свіжої капусти/вареного буряка і моркви
- соєвий соус
- мед
- зелень
Обираючи цю дієту, враховуйте такі протипоказання:
- захворювання шлунково-кишкового тракту
- гіпертонія
- цукровий діабет
- вагітність і лактація
Якщо ви хочете, щоб ефект від представлених дієт зберігся надовго, то обов’язково закріпіть результат заняттями спортом. Додаткові фізичні навантаження зроблять ваше тіло міцним і підтягнутим.
Пам’ятайте, що голодні дієти зашкодять вашому здоров’ю. Тому важливо обрати ті, які багаті на клітковину, мінерали й вітаміни. Радимо не нехтувати своїм харчуванням, а лише обрати з тих, які запропоновані вище!