«Х-фактор» 9 сезон: онлайн-трансляція п’ятого прямого ефіру від 22.12.2018

П’ятий прямий ефір «Х-фактор» 2018 подарує нам чотирьох зіркових гостей! А також стане відомо, хто з учасників буде битися за перемогу в фіналі проекту… Дивіться онлайн «Х-фактор» 9 сезон – пряму трансляцію п’ятого ефіру. У backstage з Юлею Карповою ви побачите інтерв’ю із зірковими гостями та учасниками, поки по телевізору буде реклама! Що ще цікавого підготував п’ятий прямий ефір «Х-фактор» 2018 читайте нижче.

Онлайн-трансляція «Х-фактор» 8 сезон – четвертий прямий ефір (YouTube):



Більше на тему: Квитки на прямі ефіри «Х-фактор» не продаються: як потрапити на шоу?

Що чекає на нас в п’ятому прямому ефірі «Х-фактор» 9 сезон?

Перед фіналом на сцені Х очікується справжня боротьба за перемогу. Учасники заспівають в дуетах з такими зірковими гостями: Melanie C з гурту Spice Girls, Alex Clare і MONATIK! А четвертого гостя проект залишив в секреті до прямого ефіру. Дивіться онлайн трансляцію прямого ефіру «Х-фактор» 9 сезон, і ви дізнаєтеся, як конкурсанти впоралися із зірковими дуетами, і хто став четвертим запрошеним гостем на сцені Х!

В тему: Як голосувати за учасників Х-фактор 2018

Найочікуваніша частина шоу – визначення суперфіналістів проекту, як завжди, не залишить нікого байдужим. За кого з учасників проголосують глядачі сьогодні? Хто пройде у фінал «Х-фактор» 2018 і отримає шанс на перемогу? Про все це, і навіть трохи більше, ви дізнаєтеся 22.12.2018 о 19:00 на телеканалі СТБ, а також в нашій онлайн-трансляції прямо на цій сторінці. Нагадуємо, що дивитися і коментувати те, що відбувається на сцені і за лаштунками, також можна на офіційних сторінках «Х-фактор» в YouTube и Facebook!

Передноворічного вам настрою, друзі!