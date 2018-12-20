Новорічні закуски розігрівають апетит перед подачею основних страв, слугують чудовим перекусом протягом усього вечора і, безсумнівно, справжньою окрасою святкового столу. Що приготувати такого, щоб це не лише мало чудовий смак, а й оригінальний вигляд? Ми розповімо! Беріть на замітку добірку рецептів закусок на Новий рік 2019 від колишньої учасниці романтичного реаліті «Холостяк»-8 Рими.

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Профітролі з вершковим сиром, ікрою і фореллю

Складові:

Готові профітролі без начинки

300 г слабосоленої форелі

150 г м’якого вершкового сиру

200 г вершків 35% жирності

150 г червоної ікри

3 гілочки кропу

Спосіб приготування:

Вершки збити в піну. Окремо блендером збити 200 г форелі з вершковим сиром. Додати червону ікру, акуратно ввести вершки і перекласти крем у кондитерський мішок. З профітролів зрізати верхівки і наповнити кремом. Прикрасити шматочками форелі та кропом.

Мільфей з буряка й авокадо

Складові:

3 буряки

2 авокадо

½ лимона

150 г йогурту

3–4 гілочки петрушки

Сіль

Спосіб приготування:

Буряк запекти в духовці до готовності, остудити й очистити. Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку й очистити від шкірки. М’якоть крупно нарізати. У блендері збити авокадо, сік половини лимона, петрушку і йогурт. Посолити і перекласти в кондитерський мішок з фігурною насадкою. Буряк нарізати круглими часточками. Викласти мільфей шарами, чергуючи буряк і крем з авокадо.

«Пінгвінчики» з моцарели та маслин

Складові:

1 банка маслин без кісточок

200 г моцарели кульками

1 відварна морква

Крем-сир і солодкий червоний перець для прикрашання

Спосіб приготування:

Моркву нарізати кружечками. Вирізати підставку під канапе і носики для пінгвінів. Частину маслин розрізати на половинки. Нанизати на шпажки і скріпити разом всі деталі так, щоб вийшли пінгвінчики. З верхівок солодкого болгарського перцю зробити шапочки і прикрасити крем-сиром.

Холодець зі свинини і курки

Складові:

1 кг свинячих ніжок

½ курячої тушки

1 свиняча рулька

2 моркви

1–2 цибулини

5 зубчиків часнику

2 лаврові листки

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Ніжки і рульку замочити в холодній воді і залишити на 4–5 год. Ретельно зачистити. Укласти м’ясо в каструлю і залити водою так, щоб її рівень був вище м’яса на 6–8 см. Накрити кришкою, довести до кипіння і варити на повільному вогні доти, поки кістки не будуть вільно відділятися від м’яса. Періодично знімати ложкою свинячий жир. Моркву і цибулю очистити, додати до м’яса за 2 год до закінчення варіння і посолити. За 5 хв до закінчення варіння додати лавровий лист. Дістати м’ясо та овочі. Бульйон процідити. М’ясо відокремити від кісток, дрібно покришити і змішати з пресованим часником. Поперчити. Цибулю дрібно порубати. Моркву фігурно нарізати. Розкласти м’ясо та овочі у форми, залити киплячим бульйоном. Остудити при кімнатній температурі та відправити в холодильник до застигання.

Кульки з козячого сиру

Складові:

400 г м’якого козячого сиру

70 г рубаних очищених фісташок

70 г зерен граната

70 г насіння льону

Солона здобна соломка

Оливкова олія

Спосіб приготування:

Злегка змастити руки оливковою олією і сформувати кульки з сиру. За бажанням попередньо додати рубану зелень. Кожну кулька обваляти в фісташках, зернах граната і насінні льону. Нанизати на соломку.

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Тарталетки з креветковим мусом

Складові:

Готові тарталетки

1 огірок

450 г заморожених креветок

100 г жирного сиру

1 зубчик часнику

Спосіб приготування:

Огірок тонко нарізати. Креветки відварити до готовності. Частину відкласти для прикрашання, а частину разом з сиром і рубаним часником подрібнити в блендері. Розкласти мус у тарталетки. Прикрасити цілими креветками та огірком.

Фаршировані помідори «Дід Мороз»

Складові:

10 помідорів

200 г твердого сиру

2 зубчики часнику

4 ст. л. майонезу

Спосіб приготування:

У помідорів зрізати верхівки і видалити м’якоть. Сир натерти на тертці. Змішати з подрібненим часником і майонезом. Нафарширувати помідори і накрити верхівками. Зробити очі з сушених бутонів гвоздики і носики з зерен граната. Майонезом намалювати бороду.

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Канапе з сиром брі та журавлинним соусом

Складові:

1 багет

300 г сиру брі

200 г ковбаси або шинки

150 г журавлини

2 ст. л. цукру

Цедра і сік ½ апельсина

Кориця, мелений мускатний горіх, гвоздика

Спосіб приготування:

Багет нарізати і злегка підсушити в духовці. Нарізати сир і ковбасу. Для соусу журавлину покласти в емальовану каструлю і посипати цукром. Варити, поки ягоди не почнуть лопатися. Додати цедру, сік і прянощі. Варити все разом до загустіння. Викласти брі та ковбасу на багет. Додати по 1 ч. л. отриманого журавлинного соусу. За бажанням прикрасити м’ятою і нанизати на шпажки.

Картопляні кульки у фритюрі

Складові:

5–7 картоплин

2 яйця

50 г вершкового масла

1–1,5 ст. борошна

Рубана зелень

Панірувальні сухарі

Олія для фритюру

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Картоплю очистити, відварити до готовності та розім’яти. Додати яйця, олію і рубану зелень за смаком. Посолити і поперчити. Порціями додати стільки борошна, щоб маса добре ліпилася. Сформувати мокрими руками невеликі кульки і обваляти в сухарях. Посмажити кульки у фритюрі та викласти на паперовий рушник.

Канапе з фуа-гра

Складові:

Хліб

500 г свіжої качиної печінки

75 мл білого вина

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Качину печінку зачистити і замочити на ніч у холодній воді. Потім нарізати на шматочки і залити вином. Посолити, поперчити і залишити маринуватися на 2 год. Печінку дістати з маринаду і викласти в форму. Покласти у сковорідку, заповнену гарячою водою. Готувати в духовці близько 30 хв при 95 о С, періодично поливаючи жиром, що виділяється. Остудити. За допомогою формочок для печива вирізати з хліба і фуа-гра зірочки. Прикрасити на свій смак.

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