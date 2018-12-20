Різдвяні кекси: рецепти з усього світу
Для більшості людей Різдво асоціюється з солодощами, так що без традиційного різдвяного десерту тут не обійтися. Незважаючи на достатню кількість готових ласощів в магазинах, різдвяні кекси досі готують у багатьох сім’ях разом із імбирними чоловічками. Ми зібрали три найпопулярніших рецепти різдвяних кексів, а також рецепт корисного брауні від учасника «Зважені та щасливі» Володимира Однорога — детальніше читайте далі в матетіралі.
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Британський різдвяний кекс
Англійські господині починають готувати різдвяну випічку ще задовго до свята. Чому? Справа в тому, що деякі інгредієнти, такі як: курага, чорнослив, родзинки, фініки, вишня, шматочки ананаса — витримуються в ромі або коньяку і з додаванням спецій приблизно тиждень. Їх необхідно помішувати час від часу, щоб ягоди і фрукти рівномірно просочувалися. Беруть 0,5 склянки алкоголю на 0,5 кг сухофруктів. Потім замішувалося різдвяне тісто з яєць, цукру, масла і муки, додавалася начинка. Такий кекс випікався кілька годин при низькій температурі, після чого його покривали глазур’ю, прикрашаючи горіхами і марципаном. Завдяки такій технології випікання кекс довгий час не псується.
Зараз же рецепти різдвяних кексів спрощені, тому вимагають менше часу, але це ніяк не впливає на їх смак.
Інгредієнти:
- родзинки — 200 г
- смажений арахіс — 100 г
- цукати — 500 г
- бренді — 4 ч.л.
- лимонний сік — 30 мл
- вершкове масло — 200 г
- коричневий цукор — 200 г
- яйця — 4 шт.
- борошно — 200 г
- мелений імбир — 1 ст.л.
- лимонна цедра
Спосіб приготування:
- Залийте промиті та висушені родзинки бренді, залиште на півгодини.
- В окремій ємності змішайте смажений арахіс, цукати та лимонний сік.
- Візьміть вершкове масло, цукор, яйця, борошно і трішки лимонної цедри, замісіть тісто.
- Після того як маса стане однорідною, додайте в неї родзинки, цукати і мелений імбир.
- Форму покрийте папером для випікання, викладіть тісто і випікайте кекс протягом години при температурі 180 ° С.
- Після того як кекс приготується і охолоне, посипте його горіхами і цукровою пудрою.
І невеличкий секрет, якщо ви хочете, щоб ваш кекс довше не черствів і залишався свіжим, додайте в тісто трохи меду, джему і патоки, навіть якщо їх немає в рецепті: вони будуть утримувати вологу в кексі.
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Французький різдвяний кекс (поліно)
У Франції різдвяне поліно — це старовинний ритуал. Кілька століть тому на Різдво найстаріший член сім’ї допомагав найменшому вибрати найбільше поліно. Після вони удвох тричі обносили навколо святкового столу і вимовляли спеціальний старовинний текст. Потім поліно відправлялося в камін, де горіло до настання півночі. Гасити його було не можна.
Зараз торти-поліна виготовляють з бісквітного тіста, просоченого кремом і згорнутого в рулет. В результаті зріз готового торта нагадує спіл стовбура дерева, а верх торта змащують кремом так, щоб він був схожий на кору дерева.
Інгредієнти:
- Борошно — 150 г
- Яйця — 4 шт.
- Подрібнені горіхи — 100 г
- Сир Маскарпоне — 250 г
- Какао — 2 ч.л.
- Вершки 35% жирності — 125 мл
- Горький шоколад — 30 г
- Цукрова пудра — 150 г
- Сода — 0,5 ч.л.
- Лікер — 50 мл
- Ваніль — 1 стручок
- Білий шоколад
Спосіб приготування:
- Шоколад розтопити на водяній бані. Збити яйця з цукром.
- У шоколад додати подрібнені горіхи, воду і соду.
- Борошно просіяти і вмішати в яєчно-цукрову суміш. З’єднати отриману масу з шоколадом. Ретельно перемішати.
- Викласти тісто у форму, попередньо застелену пергаментом. Випікати 12 хвилин при температурі 180 ° С.
- Після рулет згорнути і викласти на чистий аркуш, посипаний цукровою пудрою.
- Обрізати краї і загорнути рулет в лист, щоб він просочився пудрою. Залишивши швом вниз на 1 годину.
- Вершки збити з Маскарпоне, лікером, какао і ваніллю до однорідної маси. Частина крему відкласти.
- Рулет розгорнути, промазати кремом і згорнути. Зверху промазати кремом і виделкою зробити невеликі розрізи, як імітацію кори.
- Посипати пудрою і прибрати в холодильник.
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Німецький різдвяний кекс (штоллен)
Штоллен – це широко відома різдвяна випічка в Німеччині, яка своєю формою і білим кольором повинна нагадувати запеленутого немовляти Христа. Таку форму цей кекс зберіг протягом багатьох століть.
Інгредієнти:
- вершкове масло — 350 г
- цукор — 250 г
- яйця — 2 шт.
- творог — 250 г
- ванільний цукор — 1 ст.л.
- цедра і сік 1 лимона
- борошно — 600 г
- розпушувач для тіста — 10 г
- мигдаль — 150 г
- цукати — 150 г
- родзинки — 200 г
- ром за смаком
- цукрова пудра
Спосіб приготування:
- Мигдаль і цукати залити ромом і залишити на 6 годин, а краще на ніч. Необхідно перемішувати суміш для того, щоб ром рівномірно просяк кожен шматочок.
- Збийте м’яке масло з цукром до кремового стану. Вбийте яйця і продовжуйте збивати. Додати перетертий творог, ванільний цукор, сік і цедру лимона. Перемішувати до однорідності. Додати просіяне з розпушувачем борошно.
- Додайте в тісто мигдаль і цукати. Все вимісити і дати настоятися.
- З тіста сформувати овальні батони. Долонею зробити в кожному невелике заглиблення.
- Тісто викласти на пергамент в листі і випікати в розігрітій духовці близько 1 години.
- Поки штоллен ще теплий, змастити його розтопленим вершковим маслом і посипати цукровою пудрою. Дати маслу застигнути і повторити процедуру ще 2 рази.
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Брауні
Учасник 2 сезону проекту «Зважені та щасливі» Володимир Однорог поділився з читачами рецептом корисного і смачного брауні.
Інгредієнти:
- Чорний шоколад – 100 г
- Цільнозернове борошно – 100 г
- Яйца – 2 шт
- Горіхи – 75 г
- Натуральний йогурт – 100 г
- Мед – 60 г
- Сіль – щіпка
Спосіб приготування:
- Шоколад розтопити на водяній бані та перемішати з йогуртом.
- Яйця збити з медом.
- Змішати всі інгредієнти. Випікати 20-25 хв. при температурі 160° С.
Насолоджуйтесь приготованими кексами. Смачного і щасливого Різдва!