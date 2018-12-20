За 1 год. до запікання м’ясо дістати з холодильника. Рясно натерти спеціями і змастити медово-олійною сумішшю. Перекласти у форму і відправити запікатися на 25 хв. при 200 °С. Потім духовку вимкнути і залишити індичку ще на 2 год. Після цього м’ясо дістати, остудити і загорнути у фольгу. Зберігати в холодильнику.