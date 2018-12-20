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Бутерброди на Новий рік: топ-5 оригінальних рецептів

20.12.2018

Бутерброди — апетитний і простий у приготуванні варіант святкової закуски. За традицією як начинку для цього частування на новорічному столі господині використовують червону ікру, шпроти або слабосолений лосось. Однак якщо проявити трохи фантазії, можна порадувати сім’ю і гостей більш оригінальними ідеями бутербродів на Новий рік. Надихайтеся рецептами від учасника «МастерШеф»-8 Максима Пустовіта!

Бутерброди з тунцем і бринзою

Бутерброды на Новый год: топ-5 оригинальных рецептов - фото

Інгредієнти:

  • 1 цільнозерновий багет
  • 1 банка консервованого тунця
  • 100 г бринзи
  • Зелена цибуля або інша зелень за смаком

Приготування:

  1. Багет нарізати, викласти на деко і відправити запікатися в духовку на 5 хвилин при 180 °С.
  2. З тунця злити рідину. Бринзу покришити. Цибулю або зелень дрібно нарізати.
  3. Викласти на скибочки багета бринзу, потім тунець. Присипати зеленню.

Бутерброди з інжиром і бальзамічним оцтом

Бутерброды на праздничный стол: рецепты на Новый год 2018 - фото

Інгредієнти:

  • ½ батона
  • 50 г вершкового масла
  • 200 г вершкового сиру
  • 250 г свіжого інжиру
  • бальзамічний оцет за смаком
  • ягоди журавлини і рубані горіхи для прикрашання

Приготування:

  1. Батон нарізати і злегка підсушити в духовці. Намастити маслом.
  2. Зверху викласти вершковий сир. Інжир нарізати тонкими скибками і викласти на сир.
  3. Приготовані бутерброди збризнути бальзамічним оцтом, посипати рубаними горіхами і прикрасити журавлиною.

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Бутерброди з буряком і козячим сиром

бутерброды на праздничный стол - фото

Інгредієнти:

  • ½ буханки житнього хліба
  • 300 г відвареного або маринованого буряка
  • 400 г козячого сиру
  • 3 стеблі петрушки
  • 3 ст. л. гірчиці

Приготування:

  1. Хліб нарізати скибочками і намастити половиною козячого сиру. Зверху викласти по 1 ч. л. гірчиці.
  2. Буряк нарізати невеликими кубиками. Петрушку дрібно порубати.
  3. Викласти на бутерброди буряк і зелень. Посипати козячим сиром.

Бутерброди з яйцем і червоною ікрою

бутерброды на новый год - фото

Інгредієнти:

  • 1 багет
  • 3 ст. л. сметани жирністю 15–20%
  • 50 г твердого сиру
  • 4 яйця
  • лимон і зелень за смаком

Приготування:

  1. Батон нарізати порційними шматочками. Яйця круто відварити, очистити і нарізати пластинами.
  2. Сир натерти на дрібній тертці. Додати сметану, сіль і ретельно перемішати.
  3. Отриманою пастою намастити скибочки багета. Зверху викласти зелень, яйця і червону ікру. За бажанням збризнути бутерброди лимонним соком.

Бутерброди з буряковою пастою та апельсином

бутерброды на новый год 2018 - фото

Інгредієнти:

  • ½ буханки чорного хліба
  • ½ банки консервованої червоної квасолі
  • 1 невеликий варений буряк
  • ½ цибулини
  • 2 ст. л. рослинної олії
  • 2 ст. л. соєвого соусу
  • 2 ст. л. тертого хрону
  • ½ ч. л. соку лимона
  • 1 апельсин
  • 2 гілочки руколи

Приготування:

  1. Варений буряк очистити і нарізати шматочками.
  2. Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії.
  3. З квасолі злити рідину, промити. Викласти в блендер разом з буряком і цибулею. Додати олію, соєвий соус, хрін і сік лимона. Посолити і поперчити. Подрібнити до консистенції пюре.
  4. Приготованою пастою змастити скибочки хліба. Прикрасити шматочками апельсину і листям руколи.

Смачного!

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