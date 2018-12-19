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«МастерШеф»-8 випуск 34: повернення Віри Петрівни

19.12.2018

У 34 випуску ми побачимо знайомі обличчя, за якими вже встигли скучити. Екс-учасники приїхали підтримати колег-фіналістів! Детальніше дивіться о 20:00 на телеканалі СТБ.

анонс 34

  1. Найвеселіша жінка, яку всі поважають, Віра Петрівна, повернулася на кухню «МастерШеф»-8.
  2. Віра Петрівна приїхала не сама, а з компанією! Екс-учасники 8 сезону повернулися, щоб підтримати трійку білих кітелів.
  3. Крім цих, є ще й інші гості — найкращі шефи України. Вони приїхали, щоб допомогти визначити долю фіналістів.
  4. Чи зможуть учасники впоратися з критикою іменитих шефів і чи зуміють їх вразити?
  5. Дізнаємося вже сьогодні на телеканалі СТБ!

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