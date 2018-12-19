У 34 випуску «МастерШеф»-2018 один учасник у білому кітелі втратив шанс отримати титул кращого кухаря-аматора. Людина, яка вже стільки досягла на проекті, заслуговує на повагу вже за те, що виявилась у трійці найталановитіших! Хто пішов із «МастерШеф»-8 — читайте в матеріалі.

У 34 випуску «МастерШеф»-8 залишив Сержик Файний.

Хлопець, який прийшов на проект з авторською піснею і неповторним почуттям гумору, таким же і пішов! Сержика спочатку недооцінювали, не сприймали всерйоз. Але з часом кожен учасник визнав, що цей хлопець помітно змінився на «МастерШеф»-8!

Сержик став дорослим, спокійним, мудрим і, звичайно ж, дуже виріс у професійному сенсі. Те, що він досяг фіналу і змагався із такими сильними конкурентами, вже говорить про те, що він хороший кухар.

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Ми бажаємо Сержику розвитку і натхнення!

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