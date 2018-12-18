Свята наближаються, а разом із ними й довгоочікувані вихідні. Якщо вам цікаво, як довго можна буде відпочивати у січні 2019 року в Україні та які свята у цьому місяці дозволять вам отримати додатковий вихідний, — читайте наш матеріал.

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Вихідні на Новий рік 2019 в Україні триватимуть три дні – 30, 31 грудня та 1 січня. Додатково українці зможуть відпочити 7 січня, коли вся Україна святкуватиме Різдво Христове.

Всього в січні 2019 року 10 вихідних днів: свята, суботи та неділі. А робочих днів, відповідно, 21.

«Я не люблю зиму і холод, але люблю подорожувати. Тому на новорічні свята збираюся поїхати кудись, де тепліше», – поділилася планами актриса серіалу «Кріпосна» Аліна Коваленко.

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Школярам пощастить ще більше: вони відпочиватимуть 15 днів. Новорічні канікули триватимуть з 30 грудня 2018 по 13 січня 2019 року.

Даша Трегубова розповіла, як вона з донькою-першокласницею Поліною збирається провести ці вихідні: «Ми плануємо полетіти в Америку. Це буде найдовший переліт в житті Полі. Плануємо зустрітися з усіма моїми друзями (а їх в Маямі та околицях багато) погрітися під сонцем і повчити англійську. Поля так легко спілкувалася нею в інших точках світу, в які ми з нею літали (наприклад, на Балі), що я боюся, щоб англійська не була у неї з індонезійським акцентом».

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