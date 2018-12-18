Ведуча «Вікна-новини» Ольга Кучер святкує ювілей, свій 30-й день народження. Жінка, яка знає всі головні новини країни і ділиться ними з глядачами. Редакція STB.UA вітає Ольгу з днем ​​народження і бажає нових звершень у роботі телеведучої та журналіста!

Ольга Кучер працює ведучою «Вікон» з початку 2014 року, і вже протягом майже п’яти років щовечора ділиться свіжими новинами з екранів телевізорів. Крім роботи телеведучої, жінка робить величезний внесок у державні та політичні процеси. Ба більше, є головним автором безлічі спецпроектів, присвячених важливим подіям країни.

Ольга дізнавалася, чому реформатори і технократи втратили віру в українську політику. Висвітлювала проблему біженців і переселенців, руйнувала міфи про культурні та релігійні упередження. Спецпроект «Украдене щастя» потрапив у шорт-лист міжнародної премії «ADAMI Media PRIZE» в категорії «Новини і короткий документальний метр», автором якого є сама Ольга Кучер.

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Жінка продовжує говорити про нових творців, які здійснюють величезні відкриття. Їх знають по всьому світу, але про них мовчать на батьківщині. Саме Ольга Кучер інтегрує патріотизм і пише про українців у своєму блозі. Адже вважає, що саме українці більшою мірою творять майбутнє! Як ніхто інший, ведуча знає, ким можна і потрібно пишатися.

Редакція STB.UA вітає Ольгу Кучер з днем ​​народження і бажає в новому році ще більших звершень і нагород за спецпроекти! Нехай будинок під назвою «ньюзрум» завжди готує тільки хороші новини.

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