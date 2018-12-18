«МастерШеф»-8 випуск 33: Анжела отримала знак долі
18.12.2018
Анжела Липська, як завжди, зв’язується з космосом, коли потрібно отримати відповіді на життєво важливі питання. Оскільки на носі фінал «МастерШеф»-8, учасниці точно є про що поговорити із Всесвітом. Детальніше дивіться о 20:00 на телеканалі СТБ.
- Наближається суперфінал, і, звичайно, всім не терпиться дізнатися, хто отримає титул найкращого кулінара-аматора країни.
- Так, Анжела Липська активно спілкується із космосом і ворожить на кавовій гущі.
- І ось напередодні фіналу вона побачила переможця «МастерШеф»-8.
- У видіннях Анжели переможець був з рогом на голові. Саме тому вона і зробила таку унікальну зачіску.
- Чи збудеться прогноз Анжели, ми дізнаємося вже сьогодні!
Більше на тему: Фіналістка «МастерШеф»-8 Еліна Павленко заручилася