PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

«МастерШеф»-8 випуск 33: Анжела отримала знак долі

18.12.2018

Анжела Липська, як завжди, зв’язується з космосом, коли потрібно отримати відповіді на життєво важливі питання. Оскільки на носі фінал «МастерШеф»-8, учасниці точно є про що поговорити із Всесвітом. Детальніше дивіться о 20:00 на телеканалі СТБ.

FVV_2704

  1. Наближається суперфінал, і, звичайно, всім не терпиться дізнатися, хто отримає титул найкращого кулінара-аматора країни.
  2. Так, Анжела Липська активно спілкується із космосом і ворожить на кавовій гущі.
  3. І ось напередодні фіналу вона побачила переможця «МастерШеф»-8.
  4. У видіннях Анжели переможець був з рогом на голові. Саме тому вона і зробила таку унікальну зачіску.
  5. Чи збудеться прогноз Анжели, ми дізнаємося вже сьогодні!

Більше на тему: Фіналістка «МастерШеф»-8 Еліна Павленко заручилася

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ