Анжела Липська, як завжди, зв’язується з космосом, коли потрібно отримати відповіді на життєво важливі питання. Оскільки на носі фінал «МастерШеф»-8, учасниці точно є про що поговорити із Всесвітом. Детальніше дивіться о 20:00 на телеканалі СТБ.

Наближається суперфінал, і, звичайно, всім не терпиться дізнатися, хто отримає титул найкращого кулінара-аматора країни. Так, Анжела Липська активно спілкується із космосом і ворожить на кавовій гущі. І ось напередодні фіналу вона побачила переможця «МастерШеф»-8. У видіннях Анжели переможець був з рогом на голові. Саме тому вона і зробила таку унікальну зачіску. Чи збудеться прогноз Анжели, ми дізнаємося вже сьогодні!

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