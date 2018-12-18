Навесні 2019 року глядачів чекає прем’єра костюмованого серіалу «Кріпосна». Одну з головних ролей грає відомий актор Марк Дробот. Артист перевтілився у справжнього дипломата Миколу Дорошенка. А чи вільне серце актора? Біографію, все про творчий шлях та особисте життя Марка Дробота дізнайтеся у матеріалі.

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Повна назва: Марк Володимирович Дробот

Дата народження: 27 серпня 1986 р.

Місце народження: Київ

Діяльність: актор театру та кіно

Місце проживания: Київ

Дитинство та юність. Марк Дробот полюбив сферу кіно ще в юнацькому віці. Його батьки навчалися на режисерському факультеті Київського театрального інституту ім. І. К. Карпенка-Карого. Професія матері та батька вплинула на вибір майбутнього артиста. В 2009 році Марк також закінчив КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого, курс С. Мойсеєва.

Початок творчого шляху. Марк Дробот з 2006 року почав активно зніматися в різних проектах. На сьогоднішній день його фільмографія налічує понад 30 картин. Чоловік також відомий своєю професійною роботою в театрі. З 2005 року він грає у Київському академічному Молодому театрі.

У 2015 році Марк Дробот отримав премію «Київська Пектораль» у номінації «За найкраще виконання чоловічої ролі другого плану».

Особисте життя. Серце українського актора вже давно зайняте. Обраниця Марка Дробота виявилася колегою по цеху — акторка Ірина Ткаченко. Дівчина дуже відома в театральних кругах, грає в театрі «Золоті ворота».

Хобі. У вільний від роботи час актор займається активним спортом. Марк Дробот обожнює їздити верхи, а також він співає і танцює.

Серіал «Кріпосна». У костюмованій драмі Марк Дробот грає державного чиновника Миколу Дорошенка. Його персонаж розумний, можливо, не дуже красивий, але дуже мужній. Микола має характер дипломата, може підтримувати прекрасні взаємини з людьми, які готові розірвати глотку один одному. Він — справжній політик, який розуміє, що у світі все складається не так просто, як здається на перший погляд.

Ролі Марка Дробота в кіно

2006 — «Ангел із Орлі», офіціант

2008 — «Таємничий острів»

2009 — «Блудні діти», учень

2009 — «Останній кордон», Марк, друг Віктора

2010 — «Сусіди», Серж

2011 — «Нова сукня Королеви», Вел

2013 — «Пастка», Георгій

2014 — «Київський торт»

2014 — «Гречанка», Алекс

2014 — «Безсмертник»

2016 — «Забудь і згадай», Андрій

2015 — «Центральна лікарня», Максим Красовський

2016 — «Село на мільйон», Денис

2017 — «На краю кохання», Олег Прохоров

2018 — «Марк + Наталка», Марк

2018 — «Кріпосна», Микола Дорошенко

Ролі Марка Дробота в театрі

В. Шекспір «Сатисфакція», Граціано

Ж. Ануй «Голубка», Арман

М. Старицький «Талан», Антон Квітка

Л. Разумовська «Русалочка», Принц

В. Глейзер «Сім бажань Зербіно», Зербіно

Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці», Олексій

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