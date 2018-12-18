Найкращий спосіб зустріти Новий рік яскраво і так, щоб запам’яталося, – вирушити у подорож. Тим паче список безвізових країн для українців значно розширився. Казковий святковий ярмарок, резиденція Діда Мороза чи пляж з пальмами, які прикрашені вогниками? А може, все й відразу? Ми зібрали топ найцікавіших і найзахопливіших напрямків для новорічних канікул 2018.

Якщо вас цікавить культурний відпочинок, найкраще відвідати Європу не у Новий рік, а на католицьке Різдво. Головні святкові події зазвичай припадають на 22–25 грудня. Однак будьте готові до того, що доведеться стикнутися з натовпом туристів: охочих зануритися в атмосферу зимових чудес більше ніж достатньо. Також можуть виникнути труднощі з бронюванням житла і його вартістю (напередодні новорічних свят орендодавці часто підвищують ціну на 20–50%).

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Фінляндія

Коли ж їхати на батьківщину Санта-Клауса, якщо не напередодні Нового року? Це найкраще рішення для тих, хто мріє про білосніжну зиму: в грудні температура падає до –15 °С, тому снігу випадає вдосталь. Особливо в Фінляндії сподобається прихильникам активного відпочинку. Лижі, сноуборди і навіть снігоходи – вибирайте, що душі завгодно! Найпопулярніші курорти в горах – Леві та Сааріселькя. Також в Лапландії можна побувати в резиденції Йоулупуккі, фінського Діда Мороза, і насолодитися видовищем неймовірної краси – північним сяйвом.

Переліт туди і назад: від 200 €

Житло: від 25 € на двох

Чехія

Один із найбільш доступних для українців варіантів – Чехія. Якщо вам раніше не доводилося милуватися мальовничими пейзажами цієї країни, рекомендуємо почати знайомство з Праги. Щороку Староместську площу заливають вогні головної ялинки і переповнюють аромати глінтвейну і традиційних чеських страв. При цьому температура тут досить комфортна для дослідження міста і неспішних прогулянок – як правило, не нижче 0 °С наприкінці грудня.

Переліт туди і назад: від 160 €

Житло: від 10 € на двох

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Польща

Недорого коштуватиме і зустріч Нового року в Польщі. Хоча це і наша найближча сусідка, традиції тут панують трохи інакші. Наприклад, подарунки польським дітям приносить не Дід Мороз, а Зоряна Людина. А ось серед передсвяткових розваг все те, що ми любимо: новорічні містечка, шалені знижки, спеціальні пропозиції в ресторанах і пабах, а також вуличні вертепи за біблійними сюжетами. Погода в цій країні максимально схожа на українську, тому дискомфорту, яким часом супроводжується зміна кліматичних поясів, ви не відчуєте.

Переліт туди і назад: від 30 €

Житло: від 8 € на двох

Кіпр

Тим, хто хоче перезимувати в теплих краях, варто задуматися про поїздку на Кіпр. У зимовий час погода гарна – близько +20 °С. У великих містах у період з кінця грудня і до початку січня відбуваються святкові вистави, наряджають ялинку.

Переліт туди і назад: від 80 €

Житло: від 19 € на двох.

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Німеччина

Яблука в карамелі, імбирні пряники, штоллен із сушеною журавлиною, гарячий сидр – усі ці смаколики чекають на вас протягом різдвяних ярмарків у Берліні, Мюнхені, Кельні та Нюрнберзі. До речі, у ніч із 31 грудня на 1 січня в Німеччині заведено святкувати гучно і з розмахом. Щоправда, тут цей день має дещо незвичну назву, що походить від імені біблійного ченця-священнослужителя, – Сильвестр.

Переліт туди і назад: від 60 €

Житло: від 23 € на двох

Італія

Найбільш популярні напрямки новорічного відпочинку в Італії – Мілан, Венеція і Рим. Тут кожен підбере відпочинок до смаку і бюджету: розкішні спа, середньовічні замки, сучасні вілли і круїзи. Погода взимку дуже комфортна – близько +12 °С.

Переліт туди і назад: від 130 €

Житло: від 15 € на двох

Франція

За найромантичнішим сценарієм новорічної ночі вирушайте до Парижа. У грудні місто кохання прикрашає святкова ілюмінація і різдвяні ярмарки, найбільші з яких – на Єлисейських полях і в кварталі Дефанс. Якщо зазирнете туди, знайдіть час скуштувати смажені каштани, шукрут і фондю. Також при купівлі квитка на відвідування Ейфелевої вежі можна безкоштовно покататися на льодовій ковзанці, що розташована у зимовий час прямо під нею. Враховуйте, що з погодою може не пощастити: снігу тут практично не буває, проте дощ мрячить досить часто.

Переліт туди і назад: від 70 €

Житло: від 40 € на двох

Швейцарія

Ще один варіант «сніжного» Нового року – Швейцарія. Радимо завітати до Цюріха. На традиційному різдвяному ринку біля центрального вокзалу можна купити буквально все: від сувенірів до одягу. Якщо ви, навпаки, хочете відпочити від міської метушні, вирушайте на гірськолижний курорт. Зимові свята під зоряним небом в самому серці Швейцарських Альп запам’ятаються на все життя!

Переліт туди і назад: від 110 €

Житло: від 30 € на двох

Туреччина

У холодну пору року більшість готелів на приморських курортах не працюють: незважаючи на те, що це тепла країна, взимку купатися і засмагати не вдасться. Але це чудовий привід відкрити для себе іншу Туреччину – в Стамбулі. Місто контрастів, що поєднує в собі старовину і сучасність, надає масу можливостей зустріти Новий рік яскраво. На відміну від багатьох інших туристичних міст, в грудні та січні тут відносно спокійно, тому ви зможете повною мірою насолодитися красою головного турецького мегаполісу.

Переліт туди і назад: від 140 €

Житло: від 10 € на двох.

Веселих свят!

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