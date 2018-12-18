У 33 випуску «МастерШеф»-2018 дехто попрощався із мрією, не встигнувши навіть звикнути до білосніжного кітелю! Але п’ятірка кращих кулінарів-аматорів — вже велике досягнення. Хто пішов з «МастерШеф»-8 — читайте в матеріалі.

У 33 випуску «МастерШеф»-8 залишили Еліна Павленко і Влад Міцкевич.

Так як кубок уже дуже близько, після кожного конкурсу йшов один учасник. У 33 випуску із першим випробуванням не впоралася Еліна, а з другим — Влад. Обидва кулінари поїхали додому, так і не потримавши в руках заповітний кубок «МастерШеф»-8.

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І Еліна, і Влад стали справжніми професіоналами. Вони — найкращі версії тих кулінарів-аматорів, які прийшли на кастинг, а ще виросли як особистості.

Білий кітель — уже показник майстерності. Тому ми вітаємо Еліну і Влада з високими досягненнями та бажаємо подальшого розвитку в улюбленій справі!

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