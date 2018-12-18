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Євробачення-2019: хто вестиме міжнародний конкурс

18.12.2018

Вже названі імена зірок, які, можливо, будуть ведучими Євробачення-2019 в Тель-Авіві. Поки це рішення неофіційне, але це тільки до січня 2019 року. Йдеться про супермодель Бар Рафаелі та шоумена Ереза Таля. Детальніше про ведучих Євробачення – в матеріалі.

«Дозволь собі мріяти» – девіз Євробачення-2019 по-справжньому надихає. Виконавці, глядачі – всі з нетерпінням чекають старту міжнародного пісенного конкурсу, навіть сама сцена. Вже відомі кандидати на роль ведучих. Ними можуть стати ефектна супермодель Бар Рафаелі та шоумен Ерез Таль.

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Офіційно рішення буде прийнято зовсім скоро, в січні, про що повідомив голова корпорації громадського телебачення Ізраїлю Ельдад Кобленц. Також, крім ведучих, будуть найняті і співведучі. Нагадуємо, що Євробачення-2019 буде проходити з 14 по 18 травня в Ізраїлі (Тель-Авів).

Бар Рафаелі

Ефектна красуня, найсексуальніша жінка за версією журналу «Maxim» (2012, 2013). Бар Рафаелі – одна з найпопулярніших топ-моделей в Ізраїлі. Десять років тому стала лауреатом Women’s World Award в номінації «Стиль».

ведучі на євробачення 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/barrafaelii

Ерез Таль

євробачення 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/ereztal

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ведучі євробачення 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/gal_gadot

Від ролі ведучої Євробачення-2019 відмовилася Галь Гадот – відома ізраїльська актриса і модель.

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