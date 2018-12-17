Любовний гороскоп на грудень 2018 року підкаже, що для нас приготував амур. Чого очікувати кожному знаку зодіаку в справах сердечних – читайте в любовному гороскопі на грудень 2018 року від переможця «Битви екстрасенсів» в Україні Хаяла Алекперова.

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Овни

Не поспішайте з висновками щодо вчинків і дій вашої половинки. Категоричність і гострі зауваження з вашого боку можуть стати головною причиною серйозних сварок з партнером. Одиноким Овнам грудень обіцяє нові зустрічі. Але не поспішайте відкривати серце новому обранцеві – є велика ймовірність розчарувань.

Тельці

Ваші харизма і природна чарівність стануть магнітами для протилежної статі. А тому тим представникам цього знака, хто ще не зустрів свою долю, зірки обіцяють багато романтичних побачень і приємних знайомств. А ось сімейним Тельцям варто бути обережнішими – є велика ймовірність, що підвищена увага оточуючих до вашої персони стане причиною ревнощів і образ партнера.

Близнюки

У цьому місяці самотні представники цього знака можуть кардинально змінити своє життя. У вас є всі шанси зустріти свою долю. У сімейних Близнюків можуть виникнути конфлікти з близькими. Щоб цього уникнути, намагайтеся забувати про роботу, коли спілкуєтеся з коханими людьми, приділіть їм трішки більше своєї уваги.

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Раки

Сімейним Ракам зірки не радять перевіряти свої стосунки на міцність. Зараз навіть невинний комплімент від представників протилежної статі може стати для вашого партнера вагомим приводом для образи. Тому намагайтеся не провокувати кохану людину на ревнощі. А додати пристрасті стосункам допоможе романтичний сюрприз з вашого боку.

Леви

Впертим Левам варто зменшити свою категоричність цього тижня. І особливо – у сфері стосунків з коханими людьми. Постарайтеся дивитися на те, що відбувається, під іншим кутом, ви зрозумієте, що не в усьому і далеко не завжди маєте рацію. Будьте лояльніші до своїх близьких. Одиноким Левам варто частіше виходити в світ, зірки запевняють: доленосне знайомство не за горами.

Діви

Грудень для Дів може виявитися досить напруженим у сфері особистих стосунків. Щоб уникнути можливих сварок і розбіжностей з коханою людиною, слід бути стриманішим у висловлюваннях. Постарайтеся направити свою енергію в потрібне русло. Тим паче, що зірки обіцяють чималі успіхи і просування в кар’єрі.

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Терези

Порада зірок в цьому місяці: більше уваги приділити вирішенню побутових і сімейних питань. Вашу зайнятість близькі люди можуть сприйняти як байдужість. Оскільки в іншому випадку залагодити конфлікт і помиритися буде вкрай нелегко.

Скорпіони

У самотніх Скорпіонів у грудні з’явиться шанс зустріти свою половину. Саме час приділити увагу своїй зовнішності, відвідати перукаря або змінити імідж. Сімейним ж представникам знака варто частіше говорити теплі слова і компліменти партнеру – саме ваша замкнутість і холодність в спілкуванні може стати головною проблемою у сфері особистих стосунків.

Стрільці

У цей період у Стрільців можливі невеликі розбіжності з коханою людиною. Щоб їх уникнути, будьте максимально чесні та відверті. Говоріть все безпосередньо, не доводячи до порожніх образ через недомовленості. Одиноким представникам знака зірки пророкують цікаву зустріч в кінці року, яка цілком може перерости в бурхливий роман.

Козероги

Одиноким Козерогам зірки не обіцяють кардинальних змін в особистому житті. Але не варто сприймати це як привід для самокопання і внутрішніх розглядів. Використовуйте цей час, щоб знайти внутрішню гармонію і зайнятися улюбленою справою. Сімейних Козерогів чекають приємні несподіванки, не виключено, що ваш партнер як новорічний подарунок приготував щось зовсім особливе.

Водолії

Почуття можуть захопити одиноких Водоліїв раптово і сильно. А тому велика ймовірність закохатися з першого погляду і зануритися у стосунки «як у вир з головою». Але зірки радять не втрачати голову і як мінімум звертатися по пораду до близьких людей. Сімейним ж представникам знака місяць обіцяє приємні сюрпризи, не виключено, що кохана людина подарує вам те, про що ви так давно мріяли.

Риби

Грудень відкриє перед одинокими Рибами нові можливості у сфері особистого життя. Зірки обіцяють представникам цього знака масу компліментів і знаків уваги від протилежної статі. Нові знайомства можуть виявитися дуже перспективними. Головне при цьому – бути собою. Сімейних знаків чекає відверта розмова з партнером. Використовуйте це як чудову можливість мирно вирішити спірні питання.

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