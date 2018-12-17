Mountain Breeze – гарні, молоді, талановиті. Ще 2016 року хлопці закохали в себе всю Україну, беручи участь в «Х-факторі». Нагадуємо, що музиканти вже пробувалися на Євробачення, але, мабуть, тоді був ще не час. Ось і зараз витає питання, чи захочуть артисти, випробувати долю знову? Детальніше про те, чи братимуть участь у Нацвідборі на Євробачення-2019 Mountain Breeze – у матеріалі.

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До складу музичного колективу Mountain Breeze, що прогримів в Україні кілька років тому, входять Олександр та Ілля Біляки, бас-гітарист Михайло Малий. Спеціально для STB.UA хлопці поділилися своїми планами щодо Національного відбору.

Ви вже вирішили, чи братимете участь у Нацвідборі?

Остаточне рішення ще не прийняли.

З якою піснею хотіли би виступати на Нацвідборі? Це буде запальний трек з яскравим шоу чи лірична композиція?

У нас вже є список пісень, які ми написали буквально за минулий місяць. Залишилося тільки прийняти рішення і вибрати ту, яка буде відображати нас і нашу творчість найбільше. А також зможе не просто гідно представити Україну на світовій сцені, а й бути претендентом на перемогу. З приводу шоу і композиції поки не можемо нічого сказати, все залежить від пісні.

Чи відчуваєте в собі сили підкорити таку масштабну сцену?

Ми відчуваємо, що в цьому році більше готові. Під час нашого виступу в минулому Національному відборі нас накрило хвилюванням, зараз такого бути не повинно.

Як ви думаєте, що буде вас виділяти серед учасників?

Будемо собою. Ми відчайдушно віримо в те, про що співаємо. Музика для нас – це більше, ніж мелодія і текст, ми дуже сподіваємося, що зможемо це показати у своєму виступі.

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Що б хотіли передати нашим читачам?

Насамперед хотіли б подякувати всім, хто підтримує нас і нашу творчість, ваша підтримка для нас цінніша, ніж будь-яка перемога на конкурсах, навіть таких, як Євробачення! А також хочемо привітати всіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом, гарненько відсвяткуйте і прекрасного вам 2019 року!

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