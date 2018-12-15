Простий салат із печериць і курки на Новий рік: топ-3 варіанта приготування
15.12.2018
Приготування салатів не потребує багато часу і до снаги навіть новачку в кулінарії. Крім того, ця категорія страв корисна і поживна, а також спроможна стати прикрасою будь-якого святкового столу. Сьогодні ми поділимося новорічної класикою – простими та смачними рецептами салатів з куркою і грибами.
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Салат з курячим філе, сиром і горіхами
Інгредієнти:
- 1 велике куряче філе
- 200 г твердого сиру
- 300 г печериць
- 100 г волоських горіхів
- 2 зубчики часнику
- вершкове масло
- майонез
- сіль
Спосіб приготування:
- Куряче філе промити, очистити від плівок і обсушити паперовим рушником. Відварити в підсоленій воді до готовності.
- Сир натерти на крупній тертці. Печериці порізати тонкими пластинами і обсмажити на вершковому маслі. За бажанням можна використовувати консервовані печериці.
- Горіхи і часник дрібно порубати.
- Всі інгредієнти салату змішати і посолити за смаком. Заправити майонезом.
Англійський салат із печериць з куркою
Інгредієнти:
- 1 банка консервованої кукурудзи
- 1 куряче філе
- 500 г печериць
- 2 солодких болгарських перця
- 3 помідори
- 100 г сухариків
- сіль
- майонез
Спосіб приготування:
- Куряче філе промити, зачистити і обсушити паперовим рушником. Відварити в підсоленій воді до готовності і дрібно нарізати.
- Печериці нарізати шматочками і відварити в окремій ємності. Перець нарізати соломкою. Помідори нарізати кубиками.
- Змішати курку, гриби, перець, помідори, кукурудзу і сухарики. Додати майонез, посолити і добре перемішати.
Багатошаровий салат з курки і печериць
Інгредієнти:
- 3 великі картоплини
- 1 куряче філе
- 2 головки ріпчастої цибулі
- 3 яйця
- 1 банка консервованих печериць
- рубана зелень
- майонез
Спосіб приготування
- Куряче філе відварити. Окремо відварити картоплю і яйця.
- Печериці обсмажити з дрібно нарізаною цибулею.
- Приготовану курку нарізати. Картоплю натерти на тертці, посолити. Окремо натерти яєчні білки і жовтки.
- Викласти салат шарами: картопля, курка, печериці з цибулею, білки, жовтки. Кожен шар промазати майонезом. Зверху присипати рубаною зеленню.
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