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Переможець «Х-фактора» Міша Панчишин (Ptashkin) анонсував новий кліп

15.12.2018

Переможець вокального шоу «Х-фактор» 8 сезон на телеканалі СТБ Міша Панчишин (Ptashkin) анонсував свій новий музичний кліп «Baby». Читайте докладніше.

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Победитель «Х-фактора» Миша Панчишин (Ptashkin) анонсировал новый клип

Переможець 8 сезону вокального шоу «Х-фактор» Міша Панчишин (Ptashkin) анонсував новий кліп на пісню «Baby». Режисером кліпу вдруге став Іоанн Зенков.

Дивіться анонс кліпу «Baby» Михайла Панчишина (Ptashkin):

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Нагадаємо, Михайло Панчишин на шоу «Х-фактор» йшов з мрією стати головним рокером України, а також зізнався, що хотів би знайти особисте щастя. Наставником Михайла на проекті був суддя Дмитро Шуров (Pianoбой). За перемогу у 8 сезоні шоу Міша отримав від телеканалу СТБ професійну підтримку на суму 1 млн грн: запис пісні, кліп і ротацію на радіо.

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