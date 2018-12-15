Переможець вокального шоу «Х-фактор» 8 сезон на телеканалі СТБ Міша Панчишин (Ptashkin) анонсував свій новий музичний кліп «Baby». Читайте докладніше.

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Переможець 8 сезону вокального шоу «Х-фактор» Міша Панчишин (Ptashkin) анонсував новий кліп на пісню «Baby». Режисером кліпу вдруге став Іоанн Зенков.

Дивіться анонс кліпу «Baby» Михайла Панчишина (Ptashkin):

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Нагадаємо, Михайло Панчишин на шоу «Х-фактор» йшов з мрією стати головним рокером України, а також зізнався, що хотів би знайти особисте щастя. Наставником Михайла на проекті був суддя Дмитро Шуров (Pianoбой). За перемогу у 8 сезоні шоу Міша отримав від телеканалу СТБ професійну підтримку на суму 1 млн грн: запис пісні, кліп і ротацію на радіо.

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