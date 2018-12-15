Щороку 15 грудня світ відзначає Міжнародний день чаю. Свято, присвячене одному з найдревніших напоїв на планеті, сповнене різних традицій. Цікаво, яких саме? Читайте в нашому матеріалі.

Як виник День чаю

Рішення відзначати День чаю виникло не відразу. Найзначиміші чайні зустрічі, після яких було прийняте рішення впровадити це свято, відбулися 2004 року в індійському місті Мамбаї та бразильському місті Порте Аллегре в 2005 році.

У цей же період оприлюднили Світову Декларацію Прав працівників чайної індустрії. Вони ж і визначилися зі святкуванням і оголосили 15 грудня Всесвітнім днем чаю. Першими відзначати цю подію почали 10 країн: Індія, Шрі-Ланка, Бангладеш, Непал, Китай, В’єтнам, Індонезія, Кенія, Малайзія та Уганда. Згодом до них приєдналися й інші країни світу.

Вперше День чаю відзначили в 2005 році в Нью-Делі. Головна мета святкування – звернути увагу світової спільноти та політиків на низькі продажі цього чудодійного напою та проблеми, з якими регулярно стикаються працівники чайного виробництва.

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Історія чаю

Вважається, що чай як напій був відкритий другим імператором Китаю Шеном Нунгом приблизно в 2737 році до н.е., коли імператор опустив листочки чайного дерева в чашку з гарячою водою. У 400–600 роках н.е. в Китаї зріс інтерес до чаю як до лікувального напою, у зв’язку з чим почали розвиватися процеси культивації чаю. У Європі він став відомим з першої половини 17 століття. А одна з найзнаменитіших подій в сучасній історії чаю – це «Бостонське чаювання», яке сталося 16 грудня 1773 року, коли американські колоністи викинули в гавань Бостона ящики з чаєм у знак протесту проти введеного Великобританією податку на чай.

Традиції чайних церемоній

Кожний народ по-своєму проводить чайну церемонію. Як саме? Ми розповімо вам про найпопулярніші традиції цінителів цього прекрасного напою у різних країнах світу.

Японія

Чайна церемонія по-японськи називається «Тя-но ю». Вона зародилася у XVI столітті. Зазвичай її проводять в чайному будиночку під керівництвом майстра. Господар дому витрачає цілісінький день, аби гідно підготуватися до цього дійства. Спершу він прикрашає кімнату, в якій походитиме процес, написами з мудрими висловлюваннями на різні теми, в тому числі і про чай.

Лише після того, як кімнату повністю підготують, запрошують гостей. Кожен із прибулих сідає на місце, яке йому підготував господар. Потім гості починають всіляко вихваляти посуд. Опісля вони пригощаються тим, що пропонує власник дому. Наситившись, гості йдуть на прогулянку до саду. Як тільки чай буде поданий, господар вдарить у гонг, якщо це день, або у дзвін, якщо вечір, і всі повернуться до столу, аби отримати свою чашечку запашного чаю.

Таїнство заварювання японського чаю розпочинається з того, що воду наливають у глиняний посуд. Господар приносить чайну мисочку, ложечку для розмішування напою, бамбуковий совок, серветку та все це кладе поруч з горням, в якому вже є вода.

Потім він висипає совочком в мисочку чай з розрахунку три совочки на людину, ковшиком з гарячою водою заливає чай, розмішує і знову доливає воду до утворення напою, консистенція якого близька до консистенції горохового супу. Чай готовий. Мисочка передається головному гостю, він відпиває і передає іншим гостям.

У Японії надають перевагу зеленому та жовтому чаю. Напій п‘ють без цукру, маленькими ковточками.

Під час чаювання всі спілкуються між собою на теми, заявлені у вивішених на стіні написах.

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Великобританія

Відомо, що англійці – одні з найзапекліших любителів чаю. Близько 59 млн мешканців Британії щоденно випивають 165 млн чашок цього напою, це кожен третій британець. У рік до країни імпортують 144 000 т чаю.

Тричі на день англійці в обов’язковому порядку випивають цей напій в суворо визначений час: вранці під час сніданку, о першій дня за ланчем та о 17:00. Останній називають «п‘ятигодинним» чаюванням. У цей час у кожного англійця вдома збираються приятелі. Їм пропонують на вибір п’ять сортів чаю: Earl Grey, Lapsang Souchong, Assam, Darjeeling.

Заварений напій ставлять на спеціальний столик, окремо – чайник із кип’ятком, молочник, цукорницю та солодощі.

Поки чай настоюється, у добре розігріті чашки додають некип’ячене молоко – по 2–3 ч. л., а лише потім наливають сам напій.

В Україні спеціальних традицій щодо чаювань немає. Проте ніхто не заважає влаштувати у себе вдома щось на кшталт Дня чаю у вигляді вечірки а-ля англійці чи японці. Якщо ви не хочете морочитися з приготуваннями чайної церемонії, можна просто запросити до себе гостей та потеревенити за чашечкою смачного напою про буденні справи.

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