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Вихідні в грудні 2018 в Україні: скільки будуть відпочивати українці

14.12.2018

Зима вже показала українцям свій холодний подих, проте це не привід забувати про розваги та відпочинок. Скільки вихідних днів буде в грудні 2018 року, читайте в матеріалі.

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Коли вихідні в грудні 2018

У грудні 2018 року третина місяця випадає на вихідні – 11 вихідних днів при 20 робочих. Однак крім цього, українців чекає додатковий відпочинок – два свята.

Так, у вівторок, 25 грудня, українці відзначають католицьке Різдво. Вперше наша держава відсвяткувала його на офіційному рівні в минулому році. Вихідний буде і напередодні Різдва – 24 грудня (понеділок), однак цей день потрібно відпрацювати в суботу, 22 грудня.

На Новий рік Україна буде відпочивати три дні поспіль – 30, 31 грудня та 1 січня. Оскільки 31 грудня –  це понеділок, українцям доведеться вийти на роботу в суботу, 29 грудня.

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Свята в грудні 2018

1 грудня –  Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу

6 грудня –  День Збройних Сил України

13 грудня –  День пам’яті святого апостола Андрія Первозванного

19 грудня –  День Святого Миколая

25 грудня – католицьке Різдво Христове

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Тепер ви можете сміливо планувати свій відпочинок, насолоджуючись зимовими сонячними днями. Приємних вам вихідних і веселих свят!