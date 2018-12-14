Олег Винник показав закулісся туру «Ты в курсе». Суддя «Х-фактор»-9 розповів, про що думає перед виходом на сцену, які емоції відчуває після виступу, як за останній рік змінилася його публіка і в чому секрет успішного артиста. Дивіться ексклюзивне відео, як створювався тур!

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Завершився грандіозний концертний тур Олега Винника «Ты в курсе» — 17382 км в дорозі, 30 міст, 45 концертів, понад 200 тис. глядачів. Протягом семи місяців у своїх соціальних мережах артист ділився з шанувальниками не лише найяскравішими моментами виступів, а й закуліссям гастролей. А вчора на офіційному YouTube-каналі виконавця опублікували відео, в якому показано, як створювався тур 2018, чим особливий формат стадіонних концертів, як формувалася музична програма. Сам Олег розповів, про що думає перед виходом на сцену, які емоції відчуває після виступу, як за останній рік змінилася його публіка і в чому секрет успішного артиста.

Про формат стадіонних концертів

Безумовно, це зовсім інші розклади і майданчики. Хто з артистів не мріє зібрати «Арену Львів»? Я навіть уявити не міг такого масштабу. Дуже красиво, коли весь стадіон спалахує вогниками. Звичайно, трапляються і екстремальні ситуації, часом доводиться виступати в холод і дощ. Але люди щасливі, люди танцюють — це незабутні драйвові моменти.

Про публіку

На сьогоднішній день багато приходить чоловіків, приходять цілі сім’ї — від бабусь до онуків, приходять пари. І якщо хтось вважає, що це не так, нехай самі прийдуть і подивляться.

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Перед концертом

Я ніколи не хвилююся через кількість людей, більше переживаю за якісь технічні моменти, щоб все працювало, щоб погода хороша була, щоб глядачі не замерзли. Передусім я людина, я несу відповідальність і хочу, щоб всі були щасливі.

Після виступу

Я відчуваю круті емоції. Коли отримав роль Жана Вальжана в «Знедолених», виходячи на вулицю, відчував, що зробив у своєму житті щось важливе, і навіть повітря мені смакувало. Ось так і після моїх концертів. Коли я розумію, що все пройшло гідно і всі задоволені, — це велике щастя.

Про успіх

Щоб стати успішним, ти повинен бути самодостатньою людиною і відвертим зі своїм глядачем. Артист на сцені — як відкрита книга, повинен ділитися з людьми тим, що у тебе всередині: як тобі буває боляче, весело, як ти відчуваєш щастя. Виходить, ти повинен бути щирим. Не можна, щоб твої бажання переважували очікування і потреби глядачів. Якщо ти зумієш знайти золоту середину між тим, що ти хочеш, і тим, що подобається людям, — це і буде успіх.

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Дивіться ексклюзивне відео, як створювався тур «Ты в курсе»:

Уже цієї суботи, 15 грудня, дивіться четвертий прямий ефір «Х-фактор»-9 і підтримуйте команду судді Олега Винника!

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