Улюбленій програмі «Караоке на майдані» виповнюється 20 років! Фінальні зйомки — вже цієї неділі, 16 грудня. Який сюрприз для глядачів підготував Ігор Кондратюк? Читайте подробиці.

Залишилося ще зовсім трохи часу до однієї з найочікуваніших подій українського телебачення: 17 січня 2019 року культова телегра України «Караоке на майдані» відзначатиме ювілей – 20 років на екранах.

А вже цієї неділі відбудуться останні зйомки «Караоке на майдані». Тож кожен може прийняти участь та подивитись на зйомки, а можливо, і порахувати гроші учасникам. Ігор Кондратюк запрошує всіх охочих 16 грудня на зйомку аж двох фінальних програм:

1) фінальної програми року, в якій 5 найкращих співаків 2018 року розіграють звання «Найкращий народний співак України» і автомобіль від багаторічного партнера програми;

2) святкової передачі, присвяченої ювілею «Караоке на майдані» — 20 років.

Ці програми будуть останніми, знятими для ТБ, станом на сьогодні, а ви зможете на власні очі переконатись у чесності боротьби, і, можливо, саме ваш голос стане вирішальним при голосуванні за власника автомобіля!

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До речі, Ігор Кондратюк презентував цікавий ролик, який в іронічній формі розповідає, з чого ж складається передача «Караоке на майдані». Маленький спойлер: виявилося, що «Караоке» — це величезний склад, де є комірочки абсолютно для всіх складових шоу: і для курей, що несуть яйця, які потім дарують учасникам, і для пісень усіх-усіх українських артистів, і для самого ведучого, який безупинно та відповідально готується до кожної передачі, аби порадувати глядачів!

— На зйомках 16 грудня на вас очікує велика кількість приємних сюрпризів, позитиву, захвату, натхнення, а також нереально багато запрошених зіркових гостей, серед них: ALYOSHA, Тарас Тополя, Павло Табаков, Наталія Валевська, гурти AVIATOR та KADNAY, Яна Соломко, Маша Собко, Олександр Скічко, Віка з “НеАнгелів” та багато-багато інших. Повірте, сумувати точно не доведеться! Хіба що цей смуток буде від зворушливості атмосфери на майданчику, – розкриває секрети зйомок та запрошує до участі Ігор Кондратюк.

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Приходьте 16 грудня до центрального входу ВДНГ, площа біля ковзанки, адже саме там відбуватимуться зйомки святкових програм! На вас чекають, о 9:30 вже початок! Вхід вільний! Не проґавте унікальну можливість побачити на власні очі цю дійсно легендарну подію!

Інформація та фото «Master Management»

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